Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

Они сильно провалились на фоне новостей о судебных слушаниях, в которых примет участие глава банка Олег Тиньков. Банкир некоторое время был гражданином США, и претензии к нему предъявляет американская налоговая служба

Фото: Наталья Селиверстова / РАИ Новости

После того как стало известно о судебном разбирательстве налоговой службы США в отношении Олега Тинькова, главы совета директоров и основателя Тинькофф Банка, акции банка начали падение на Лондонской бирже.

В Лондоне торгуются акции TCS Group Holding PLC — материнской компании банка, зарегистрированной на Кипре. На 13:28 мск (10:29 по Гринвичу) падение стоимости ценных бумаг, торгующихся под тикером TCSq, достигло 11,44%. Цена одной акции опустилась до $20,90 при стоимости $23,6 накануне. Рыночная капитализация опустилась до $4,64 млрд.

28 февраля пресс-служба TCS Group Holding PLC сообщила, что Тиньков участвует в судебном разбирательстве, которое инициировала Служба внутренних доходов США (налоговая служба). Слушания пройдут в Лондоне в феврале—апреле 2020 года. В компании заверили, что Тиньков уверен в их благополучном завершении, отметив, что с 2013 года тот не является гражданином США. В слушаниях он будет участвовать как частное лицо.

О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, говорится в сообщении американской налоговой службы за октябрь 2017 года. Согласно этому сообщению, в список включаются лица, о потере гражданства которыми стало известно в течение квартала, заканчивающегося 31 марта того же года.