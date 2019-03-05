Правительство решило закрепить за ПСБ 70% оборонных контрактов

За Промсвязьбанком планируется законодательно закрепить обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу, объем которого составляет около 1,5 трлн руб. Но на работу с оборонными контрактами претендует не только ПСБ

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Правительство готовит законопроект о закреплении за опорным банком оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу (ГОЗ). Соответствующие поправки предлагается внести в закон о гособоронзаказе. Текст поправок есть в распоряжении РБК, подлинность основных положений подтвердили два источника, знакомые с законодательной инициативой.

«В федеральных органах исполнительной власти действительно обсуждается законопроект, предусматривающий передачу опорному банку не менее 70% гособоронзаказа», — пояснил один из источников.

Согласно законопроекту, заказчик будет обязан определить госконтракты в объеме не менее 70% от заложенного в федеральный бюджет финансирования гособоронзаказа на год, чье банковское сопровождение будет обеспечивать опорный банк ОПК.

Ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб., ​ говорил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК.

Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и представитель Юрия Борисова отказались от комментариев. В ПСБ не стали комментировать законодательную инициативу. ​РБК направил запрос в ЦБ и Минобороны.