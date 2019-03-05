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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Правительство решило закрепить за ПСБ 70% оборонных контрактов
За Промсвязьбанком планируется законодательно закрепить обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу, объем которого составляет около 1,5 трлн руб. Но на работу с оборонными контрактами претендует не только ПСБ
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство готовит законопроект о закреплении за опорным банком оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу (ГОЗ). Соответствующие поправки предлагается внести в закон о гособоронзаказе. Текст поправок есть в распоряжении РБК, подлинность основных положений подтвердили два источника, знакомые с законодательной инициативой.

«В федеральных органах исполнительной власти действительно обсуждается законопроект, предусматривающий передачу опорному банку не менее 70% гособоронзаказа», — пояснил один из источников.

Согласно законопроекту, заказчик будет обязан определить госконтракты в объеме не менее 70% от заложенного в федеральный бюджет финансирования гособоронзаказа на год, чье банковское сопровождение будет обеспечивать опорный банк ОПК.

Ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб., ​ говорил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК.

Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и представитель Юрия Борисова отказались от комментариев. В ПСБ не стали комментировать законодательную инициативу. ​РБК направил запрос в ЦБ и Минобороны.

Опорный статус

В качестве опорного банка для работы с оборонным комплексом правительство в начале 2018 года определило Промсвязьбанк, но в законодательстве формулировка «опорный банк оборонно-промышленного комплекса» не фигурировала. В поправках в закон о гособоронзаказе, предусматривающих передачу оборонных контрактов и кредитов от крупнейших российских банков в ПСБ из-за угрозы санкций, говорилось только об «уполномоченных банках для работы с гособоронзаказом».

Под это определение кроме ПСБ попадают и другие банки, допущенные правительством к работе с деньгами оборонно-промышленного комплекса. Список уполномоченных банков сейчас засекречен, но по состоянию на 1 ноября 2017 года в него входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк. Из этих банков о намерении передать оборонные активы в Промсвязьбанк официально заявляли Сбербанк и ВТБ. Газпромбанк тоже передает кредиты, говорили источники РБК. В свою очередь глава «Ростеха» Сергей Чемезов неоднократно заявлял, что Новикомбанк намерен остаться в «обойме» структур, финансирующих предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса описан в стратегии Промсвязьбанка, говорил в интервью «Прайму» главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов. Такой статус в рамках концепции подразумевает перевод 70% всех контрактов по обслуживанию гособоронзаказа в Промсвязьбанк, отмечал он.

ПСБ уже ведет более 30% всех госконтрактов по ГОЗ и выдал более 130 млрд руб. оборонных кредитов, докладывал в январе глава банка Петр Фрадков премьер-министру Дмитрию Медведеву. ПСБ получил и первые кредиты от других банков, отмечал Фрадков в феврале. «Несколько банков начали передачу [оборонных кредитов], а [передача капитала] чуть позже — по закону», — говорил он РБК. Всего в оборонный банк планируется передать кредитов на 1 трлн руб., оценивал ранее Антон Силуанов.

Снизить риски для других

Промсвязьбанк выступает в роли опорного банка по гособоронзаказу, но не является единственным — вторым ключевым банком оборонно-промышленного комплекса остается Новикомбанк, принадлежащий «Ростеху», напоминает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Законодательное закрепление объема финансирования, которое пройдет через ПСБ, — это вопрос «политической воли», предполагает эксперт.

Для самого ПСБ данная мера будет позитивной, поскольку это позволит гарантированно улучшить финансовые показатели, давление на которые оказала его санация в декабре 2017 года, отмечает Дейнека. Обслуживание Промсвязьбанком основной части госконтрактов в оборонном секторе будет способствовать увеличению масштабов бизнеса, а также наращиванию базы процентных и комиссионных доходов, соглашается ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина.

Обслуживание ОПК — это дополнительные доходы, а наличие господдержки отрасли снижает кредитные риски, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов. «Если бы не риск санкций, думаю, многие банки по-прежнему хотели бы участвовать в обслуживании ОПК», — отмечает он.

Пока неясно, как пройдет передача банками кредитов оборонным компаниям на баланс ПСБ, хотя основная мотивация создания профильного банка была именно в этом — снизить риски для остальных крупных игроков, заключает эксперт.

Авторы: Павел Казарновский, Алина Фадеева, Екатерина Литова
Теги: Промсвязьбанк, гособоронзаказ
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