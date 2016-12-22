Банки отдадут 132 млрд руб. с «оборонных» счетов в ПСБ и Новикомбанк

Банки передадут ПСБ и Новикомбанку 132 млрд руб. со счетов по контрактам в рамках гособоронзаказа. Это четверть общего объема контрактов ВПК, обслуживание которых перейдет оборонным банкам на фоне санкций

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство определило первые контракты по гособоронзаказу, банковское обслуживание которых будет передано в Промсвязьбанк и принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк, сообщил РБК источник, близкий к одному из госбанков, и подтвердил источник, знакомый с процессом передачи.

Проект документа предусматривает передачу в ПСБ и Новикомбанк остатков на счетах по оборонным контрактам в сумме 132 млрд руб., говорят источники РБК. По их данным, сумма будет зафиксирована в проекте постановления правительства.

Это 25% от общего объема контрактов, которые банки должны будут передать в ПСБ и Новикомбанк, знает один из собеседников РБК. «Минобороны хочет посмотреть, как ПСБ справится с обслуживанием полученных средств, поэтому их передача будет происходить по частям», — добавил он.

ПСБ, попавший в декабре 2017 года на санацию в ЦБ, был выбран в качестве оборонного банка в январе 2018 года, для того чтобы минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом. Сейчас список таких кредитных организаций засекречен, но по состоянию на 1 ноября прошлого года в него входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк. Из этих банков о намерении передать оборонные активы в ПСБ официально заявляли Сбербанк и ВТБ. В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов неоднократно заявлял, что Новикомбанк намерен остаться в «обойме» структур, финансирующих предприятия ОПК.

Речь идет о банковском обслуживании средств, выделяемых предприятиям ОПК в рамках гособоронзаказа, и выданных таким компаниям кредитах. Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал объем передаваемых Промсвязьбанку кредитов примерно в 1 трлн руб.

Поправки в закон о гособоронзаказе, определяющие процесс передачи активов в ПСБ и банковское сопровождение оборонных контрактов, были подписаны президентом в конце июля 2018 года. Согласно поправкам Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком: у компаний — исполнителей гособоронзаказа остается возможность обслуживаться в уполномоченных банках из уже существующего списка.

Права требований к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа будут выкупаться по балансовой стоимости с дисконтом на установленный ЦБ минимальный размер резерва, следует из принятых поправок. Одновременно банки передадут ПСБ капитал, «достаточный для покрытия рисков по приобретаемым активам». Параметры передачи капитала в каждом отдельном случае будут определяться индивидуально, пояснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

РБК ожидает комментариев от Минпромторга, Минфина, ЦБ, ПСБ, ВТБ, Новикомбанка, РСХБ и Газпромбанка. В Сбербанке и госкорпорации «Ростех» от комментариев воздержались.