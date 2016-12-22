Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку

Минфин определил механизм передачи банками капитала вместе с кредитами оборонных предприятий Промсвязьбанку. Капитал Сбербанка могут передать по более сложной схеме — через Агентство по страхованию вкладов

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Госбанки передадут капиталы в Промсвязьбанк (ПСБ) за счет выплаты дивидендов, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018», передает ТАСС. Государство, получив дивиденды от банков, сможет направить их в ПСБ. Капитал передается туда вместе с кредитами оборонных предприятий — банк планируется сделать опорной организацией для работы с гособоронзаказом.

«Если это государственный банк, то [капитал передадут] через дивиденды. Если это Сбербанк, то схема будет несколько более сложная. Возможно, она будет вовлекать в себя АСВ (Агентство по страхованию вкладов), чтобы оно выступило посредником», — пояснил Моисеев.

По его словам, докапитализация Промсвязьбанка на 5 млрд руб. состоится не позднее сентября 2018 года. Передача активов пока не начиналась. Как рассказал Моисеев, активы будут передаваться по двум перечням (их готовят Минпромторг и Минобороны) — кредитам и контрактам. «Процесс начнется, как только перечни будут утверждены, — сказал замминистра. — Параметры передачи банками капиталов для покрытия рисков по кредитам пока прорабатываются». Моисеев уточнил, что в перечни в первую очередь будут уходить кредиты более низкого качества — по ним будет требоваться передавать меньше капитала, передает «Интерфакс».

Дивиденды — это реальный инструмент, с помощью которого госбанки могут передать капитал первого уровня в ПСБ, отмечает ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич. «Но этот вопрос должен выноситься на собрание акционеров каждого банка, и возникает вопрос с миноритарными акционерами, которым тоже положена выплата дивидендов: не совсем ясно, как он с ними будет решаться», — говорит она. Сбербанк направит на дивиденды за 2017 год 271 млрд руб., ВТБ — 73,5 млрд руб.

На 1 октября 2017 года в число уполномоченных банков, обслуживающих гособоронзаказ, входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, а также банки «Россия» и «Санкт-Петербург». В Сбербанке и ВТБ отказались комментировать предложенную Минфином схему передачи капитала. РБК ожидает комментарии банка «Россия», Россельхозбанка, Газпромбанка и Новикомбанка.

Минфин анонсировал подготовку поправок в закон о гособоронзаказе в январе 2018 года, после того как было решено создать опорный банк для оборонки на базе санируемого Промсвязьбанка. Речь может идти о передаче в ПСБ кредитов на сумму около 1 трлн руб., говорил тогда глава Минфина Антон Силуанов.

В итоге, вопреки протестам банков, в закон о гособоронзаказе были приняты поправки, предполагающие, что права требований к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа Промсвязьбанк выкупит по балансовой стоимости с дисконтом на установленный ЦБ минимальный размер резерва. Одновременно банки должны будут передать ПСБ капитал, «достаточный для покрытия рисков по приобретаемым активам».