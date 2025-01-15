Дума одобрила проект о «периоде охлаждения» по потребкредитам

Законопроект предусматривает введение «периода охлаждения» от четырех до 48 часов в зависимости от суммы перед выдачей кредита, чтобы клиент мог оценить свои действия и отказаться от средств, если действовал под влиянием

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение «периода охлаждения» перед выдачей гражданину потребительского кредита. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в телеграм-канале.

Документ в конце декабря внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум в четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и минимум 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. руб.

Это должно дать человеку время для анализа своих действий и предотвратить поспешные и необдуманные шаги под влиянием мошенников, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В течение «периода охлаждения» не будут совершаться финансовые операции. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за это время у человека будет возможность отказаться от получения средств.

Также законопроект обязует кредитные и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества при совершении операций и транзакций.

Кредитные организации также будут обязаны ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. руб. в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. Такой способ является основным каналом перечисления средств злоумышленникам, отмечается в пояснительной записке.

Документ также предусматривает обмен информацией между банками, МФО и бюро кредитных историй в онлайн-режиме. МФО будут обязаны разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без согласия заемщика и зачислять средства, только когда данные об их заемщике и о получателе совпадают. МФО также получат доступ к базе данных Банка России о случаях проведения денежных переводов без согласия клиента и попытках сделать это.

Законопроект отнесли к категории приоритетных, поскольку в 2024 году, по данным Банка России, около половины всех средств, выданных обманутым гражданам, те передавали преступникам сразу же после получения, отметили в Госдуме. Там подчеркнули, что сумма хищений увеличилась в 2,6 раза.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершить рассмотрение законопроекта палата планирует до конца января. Затем его направят в Совет Федерации, а после — на подпись президенту.