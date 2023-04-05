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Финансы ,  
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ВТБ оценил сроки возврата к выплатам по «вечным» облигациям

ВТБ разделит выплаты по «вечным» бондам для «дружественных» и «недружественных» инвесторов
ВТБ рассмотрит возобновление купонных выплат по субордам в конце 2023 года, сказал зампред банка Дмитрий Пьянов. Многое будет зависеть от ситуации с капиталом и возможностей группы отыскать «дружественных» держателей бумаг
ВТБ VTBR ₽0,0193 -5,28% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вопрос о возврате ВТБ к выплате замороженных купонов по «вечным» облигациям будет решаться в конце 2023 года, сообщил на брифинге зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, «менеджмент ориентирован на то, чтобы ограничение осталось одногодичным», но на решение могут повлиять несколько факторов.

В декабре 2022 года ВТБ объявил о приостановке купонных выплат по 12 выпускам субординированных облигаций на $3,33 млрд, €359,4 млн и 37,4 млрд руб. Речь идет о бессрочных евробондах с кодами XS, а также об облигациях серий СУБ-Т. Решение заморозить выплаты госбанк объяснял необходимостью «укрепить капитальную позицию». Российские банки могут учитывать «вечные» суборды в составе источников дополнительного капитала и за счет этого поддерживать нормативы достаточности собственных средств. ВТБ был лидером по выпуску таких бумаг.

«Нужно понимать, что мы имели все шансы списать эти субординированные кредиты в силу пробития триггеров списания. По сути, решение о невыплате купона является проклиентским во многом», — сказал Пьянов. По базельским требованиям, субординированные займы должны быть списаны при падении норматива достаточности основного капитала банка (Н1.1) ниже 5,125%. Согласно отчетности по РСБУ, на конец 2022 года этот показатель у банка ВТБ составлял 6,99%.

Как пояснил Пьянов, госбанк не стал списывать суборды по нескольким причинам, одна из них — то, что бумаги держали преимущественно премиум-клиенты ВТБ. «Это самые высокодоходные клиенты розницы. Списание этих субордов привело бы к тому, что мы разрушили бы нашу франшизу «Прайма» в розничном бизнесе. Потому что у этих клиентов есть и депозиты, это материальная доля в нашем розничном бизнесе», — сказал зампред ВТБ.

Что ВТБ планирует делать с субордами дальше

Как отметил Пьянов, облигации с замороженными купонами делятся на две группы — «старые» с кодами XS, выпущенные до 2014 года и введения секторальных санкций против ВТБ, и «новые», которые размещались через российскую инфраструктуру.

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«По ним опциональность очень простая — возобновить купон в 2024 году или не возобновлять. Все будет зависеть от нашей капитальной позиции, существующей в моменте и прогнозной в конце 2023 года», — прокомментировал топ-менеджер ситуацию с «новыми» субордами.

По выпускам с кодами XS есть инфраструктурные сложности с перечислением средств держателям бумаг, пояснил Пьянов: «Мы умеем доставлять этот купон российским контрагентам, скрытым под НРД или российскими депозитариями уровнем ниже НРД, но дальше возникает проблема по вроде бы «дружественным» держателям бондов, скрытым за зарубежной инфраструктурой». По словам топ-менеджера, оставлять ситуацию с выпуском евробондов нерешенной госбанк не намерен.

Банк уже запустил программу идентификации «дружественных» держателей этих еврооблигаций, «скрытых под зарубежной депозитарной инфраструктурой». Инвесторам нужно заполнить анкету на сайте ВТБ до 10 апреля. В планах — выплатить долг «в российском пространстве», используя указ президента № 529. ВТБ разделит держателей евробондов на российских резидентов, а также держателей из дружественных и недружественных стран. Две первые группы получат возможность обменять свои пакеты бумаг на другой суборд, «не имеющий недостатков».

«Перед нашими «дружественными» клиентами мы должны выполнить свои обязательства. Перед «недружественными» с учетом переломного 2022 года у нас таких обязательств нет», — заключил Пьянов.

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