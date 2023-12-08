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Форум «Россия зовет!» ,  
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ВТБ спрогнозировал рост популярности инвестиций у россиян к 2026 году

ВТБ: доля инвестиций в сбережениях россиян вырастет до 16% в 2026 году
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Виталий Сергейчук
Виталий Сергейчук (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Доля инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян, по оценке ВТБ, вырастет с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году, сообщил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках 14-го инвестиционного форума «Россия Зовет!».

«Прогнозируем рост доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году. По нашей оценке, в 2024-2026 году средний рост объемов российских активов в портфелях физических лиц превысит 20% в год», — сказал он.

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К концу года число россиян, имеющих брокерский счет на Мосбирже, вырастет до 30 млн человек и составит 25% от общего числа взрослых граждан, отметил Сергейчук. К 2026 году, по прогнозу банка, доля частных инвесторов должна вырасти до 34% взрослого населения или 40 млн человек, сказал он.

В сентябре «Ведомости» сообщили со ссылкой на данные Центробанка, что суммарный объем вложений российских домохозяйств в акции и облигации достиг 14,6 трлн руб. На тот момент показатель устанавливал рекорд пятый месяц подряд. При этом объем денежных средств на брокерских счетах тогда не успел выйти на уровень 2022 года.

Накануне президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» предложил распространить механизм страхования вложений физлиц также на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. По словам президента, подобная мера позволит привлекать средства граждан в долгосрочные проекты — «строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты». Идея страхования уже обсуждалась, сумму покрытия предлагали установить на уровне 1,4 млн руб., но инициативу не поддержал рынок.

Теги
Инвестиции сбережения ВТБ «Россия зовет!»

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