FT узнала о роли Lloyds в обходе санкций против Ирана

Иранская нефтехимическая компания и ее британская «дочка» использовали счета в банках Lloyds и Santander и при помощи подставных структур в разных странах привлекли миллионы долларов для Корпуса стражей исламской революции

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Иран обходил американские санкции при помощи двух крупнейших банков Великобритании — Lloyds и Santander (принадлежит испанской Santander Group), сообщает Financial Times.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, банки обслуживали счета британских подставных компаний, которые на самом деле принадлежали иранской нефтехимической компании Petrochemical Commercial Company (РСС). Это предприятие, а также ее британская «дочка» PCC UK с 2018 года находятся под санкциями США. В Вашингтоне считают, что компания была частью сети, которую Соединенные Штаты обвиняют в сборе сотен миллионов долларов для подразделений иранского Корпуса стражей Исламской революции, а также финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

Несмотря на это, британское подразделение, чей офис находится в лондонском фешенебельном районе Белгравия, продолжало работать, используя сложную сеть подставных компаний в Соединенном Королевстве и других странах, в том числе в Китае. Факт владения она скрывала при помощи «доверительных соглашений» и номинальных директоров. Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей и имела счет в Santander UK, еще одна, Aria Associate, — в Lloyds.

В PCC UK не ответили на запрос FT. В Lloyds Banking Group и Santander заявили, что не могут комментировать действия клиентов, но соблюдают санкционные ограничения.

FT отмечает, что новости о роли британских банков в обходе санкций против Ирана появились после того, как Великобритания присоединилась к авиаударам США по позициям йеменских хуситов, которых поддерживает Тегеран. В конце января Лондон и Вашингтон ввели санкции против членов этого движения, которые причастны к нападениям на торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Осенью Госдеп США заявил, что готовит новые меры против иранского нефтегазового сектора на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Европейские банки, которых признали виновными в нарушении санкций США против Ирана, были вынуждены выплатить крупные штрафы: например, в 2019 году Standard Chartered оштрафовали на $1 млрд, а UniCredit — на $1,3 млрд.