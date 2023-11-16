В США заявили о подготовке новых санкций в отношении нефтяного сектора Ирана

В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против Ирана

США готовят новые санкции в отношении нефтегазового сектора Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил агентству Bloomberg старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Мы собираемся привести в исполнение эти санкции», — сказал Хохштейн в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Он добавил, что экспорт нефти из Ирана составляет более 1 млн баррелей в день. По его мнению, эти «цифры снизятся» из-за санкций.

Иран поддержал палестинскую группировку ХАМАС, напавшую на Израиль 7 октября, а также ливанскую «Хезболлу», которая позже начала обстреливать израильские территории. США начали оказывать военную помощь Израилю.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии. Спустя неделю министр обороны Ирана Мохаммад Реза пригрозил США «тяжелым ударом», если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.

«Наш совет американцам: немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы [США] получите тяжелый удар», — сказал тогда генерал.