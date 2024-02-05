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Финансы ,  
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Акционеры МТС-банка обсудят его выход на биржу

В начале марта на внеочередном собрании акционеров МТС-банка будет обсуждаться допэмиссия акций кредитной организации, а также получение права листинга на бирже. Это даст техническую возможность для IPO, пояснил источник РБК
МТС MTSS ₽276 +0,15% Купить
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Акционеры МТС-банка 7 марта 2024 года на внеочередном собрании обсудят увеличение уставного капитала кредитной организации путем дополнительной эмиссии акций, а также опцию получения листинга на бирже, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Если оба пункта повестки будут поддержаны на голосовании, это даст МТС-банку техническую возможности провести первичное размещение акций на бирже (IPO), пояснил источник РБК, знакомый с планами кредитной организации. Вопрос о возможном IPO МТС-банка начал обсуждаться в январе, писал РБК.

«Банк стремится придерживаться лучших практик корпоративного управления, текущие шаги носят технический характер и дают нам больше гибкости в принятии решений», — прокомментировал представитель МТС-банка сообщение о внеочередном собрании акционеров.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Допэмиссия акций означает, что возможное IPO будет проходить в формате cash-in — таким образом, доля текущих акционеров будет размыта. МТС-банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. Публичное размещение акций МТС-банка бизнесмен допускал еще в 2021 году, оценивая объем привлечения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась.

По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб. на 1 января 2024 года) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Как и многие крупные игроки, он находится под блокирующими западными санкциями, ограничения против него ввели в феврале 2023 года.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что объем размещения акций МТС-банка будет небольшим — до 10 млрд руб. — из-за низкой емкости внутреннего рынка. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала (76,5–97,3 млрд руб. с учетом величины собственных средств банка на 1 декабря), говорил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, допуская применение дисконта к этой цене на этапе IPO. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отмечал, что МТС-банк может быть оценен «по капиталу или с небольшим дисконтом, поскольку не входит в число лидеров банковской отрасли».

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Если публичное размещение акций МТС-банка состоится в 2024 году, это будет второе банковское IPO в течение одного года — в декабре 2023-го на биржу вышел Совкомбанк.

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Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

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