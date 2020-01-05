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Убийство Сулеймани ,  
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Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Убийство иранского генерала и эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана обрушили котировки на фондовых биржах Ближнего Востока. Эксперты поясняют, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта
Фото: Amr Nabil / AP

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

По итогам торгов на бирже Эр-Рияда 5 января (в Саудовской Аравии воскресенье — рабочий день) акции упали на 1,7% — до 34,55 риала за бумагу (примерно $9,2). Это худший показатель с момента IPO, проведенного 11 декабря.

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Reuters и Bloomberg отмечают, что после убийства Сулеймани рынки Ближнего Востока снижаются. В частности, индекс Саудовской фондовой биржи Тадавул ушел вниз на 2,5%, египетский индекс EGX30 — на 4,4% (крупнейшее падение с сентября), индекс фондовой биржи в Дубае — на 3,1%.

«Надежды инвесторов, которые рассчитывали на снижение в 2020 году геополитического напряжения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, были разбиты на второй день года», — прокомментировал Bloomberg падение котировок Мохаммед Али Ясин, директор по стратегии расположенного в Абу-Даби инвестфонда Al Dhabi Capital.

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«Война США и Ирана может снизить показатели мирового ВВП на 0,5 процентных пункта или больше, в основном из-за коллапса экономики Ирана, но также из-за роста цен на нефть», — цитирует Reuters записку Джейсона Туви, эксперта по развивающимся рынкам в консалтинговой компании Capital Economics.

Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в Багдаде в ночь на 3 января в результате американского авиаудара. После гибели генерала Тегеран допустил военный ответ на действия США. Президент Дональд Трамп сообщил, что в случае какой-либо атаки со стороны Исламской республики готов нанести удар по 52 объектам в Иране.

Автор: Артём Губенко
Теги: Saudi Aramco, IPO, акции
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