Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Убийство иранского генерала и эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана обрушили котировки на фондовых биржах Ближнего Востока. Эксперты поясняют, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта

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Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

По итогам торгов на бирже Эр-Рияда 5 января (в Саудовской Аравии воскресенье — рабочий день) акции упали на 1,7% — до 34,55 риала за бумагу (примерно $9,2). Это худший показатель с момента IPO, проведенного 11 декабря.

Reuters и Bloomberg отмечают, что после убийства Сулеймани рынки Ближнего Востока снижаются. В частности, индекс Саудовской фондовой биржи Тадавул ушел вниз на 2,5%, египетский индекс EGX30 — на 4,4% (крупнейшее падение с сентября), индекс фондовой биржи в Дубае — на 3,1%.

«Надежды инвесторов, которые рассчитывали на снижение в 2020 году геополитического напряжения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, были разбиты на второй день года», — прокомментировал Bloomberg падение котировок Мохаммед Али Ясин, директор по стратегии расположенного в Абу-Даби инвестфонда Al Dhabi Capital.