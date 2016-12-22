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Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых
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Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых
Финансы, 18:02
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Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых
Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, в том числе с акций банка «Возрождение», который планирует купить ВТБ. Для снятия ареста по иску инвесторов ответчики внесли в качестве обеспечения денежные средства
Дмитрий и Алексей Ананьевы (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Высокий суд Лондона разблокировал активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на общую сумму €11 млн и $15,6 млн, которые в середине июля были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску инвесторов, вложившихся в связанные с бизнесменами облигации. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы истцов. В числе арестованных активов были и акции банка «Возрождение», находящегося в процессе продажи банку ВТБ. После ареста акций глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка состоится только при условии, что актив «будет чист ото всех юридических требований».

Арест с активов был снят, после того как 30 июля на счет судебного финансового управления в качестве обеспечительной меры были перечислены оспариваемые суммы в €11 млн и $15,6 млн. Однако истцы в дальнейшем намерены вновь добиваться блокировки активов Ананьевых, говорится в релизе. «Очень скоро мы рассчитываем вернуться в суд с новыми инвесторами. И мы будем просить от их имени о блокировке активов для защиты их интересов или о дополнительных обеспечительных платежах от ответчиков», — приводятся слова партнера Lipman Karas Эндрю Форда, представляющего интересы истцов.

Иск связан с вложениями в кредитные ноты (CLN), выпущенные компанией Peters International (Cayman) Limited. Они в 2017 году предлагались состоятельным клиентам Промсвязьбанка. Эти бумаги не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы.

Ананьевы владели контрольными пакетами банка «Возрождение» и Промсвязьбанка до 15 декабря 2017 года, когда Промсвязьбанк был отправлен на санацию. После этого братья решили разделить бизнес — банковские активы остались у Дмитрия. Согласно действующим правовым нормам, собственники нуждавшегося в санации или лишенного лицензии банка не могут владеть другими кредитными организациями. Поэтому ЦБ предписал Ананьеву снизить долю в банке «Возрождение» не менее чем до 10%. В настоящее время переговоры о покупке «Возрождения» ведет банк ВТБ, но для совершения сделки необходимо обеспечить юридическую чистоту актива.

В настоящее время под арестом также находятся 38,14% акций банка «Возрождение», ограничения по которым были наложены Арбитражем Москвы по иску Промсвязьбанка к структурам его бывших бенефициаров — братьев Ананьевых. «В моем понимании аресты акций как в Российской Федерации, так и в зарубежных юрисдикциях могут быть преодолены при взаимном желании участвующих в сделках сторон — покупателя и продавца», — говорил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

В компании Bonum Capital, представляющей в сделке Дмитрия Ананьева, от комментариев отказались, в ВТБ не ответили на запрос РБК.

Автор: Анна Михеева.
Теги: «Возрождение» , Ананьевы , Дмитрий Ананьев
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