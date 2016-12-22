ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение»

ВТБ получает 85% акций банка, принадлежавшего братьям Ананьевым. До января 2019 года предложениями о выкупе оставшихся акций смогут воспользоваться миноритарные акционеры

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ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение», говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК. Банку перейдет 85% акций «Возрождения».

«В определенные законом сроки ВТБ направит обязательное предложение миноритарным акционерам «Возрождения» о выкупе пакетов обыкновенных акций. До января 2019 г. им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры», — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, «Возрождение» будет ждать интеграция со структурами ВТБ, этот процесс должен завершиться в 2020 году. «Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена — таким образом при интеграции будут взаимно усилены экспертиза и компетенции банков, что будет способствовать дальнейшему развитию качества обслуживания клиентов», — рассказали в пресс-службе.

Сделка была одобрена 25 сентября Советом директоров ВТБ. Ее сумма официально не раскрывается, однако в соответствии с гарантиями ВТБ, предоставленными в обмен на снятие ареста с 36,31% акций «Возрождения», общая стоимость банка должна составлять 12,1 млрд руб.

О переговорах ВТБ о покупке «Возрождения» стало известно в мае. Акции банка дважды арестовывались в числе прочих активов братьев Ананьевых Высоким судом Лондона. До этого, в январе, 38,1% акций были арестованы Арбитражным судом Москвы по иску Промсвязьбанка.