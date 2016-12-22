ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,22 64,63 EUR Нал. 76,43 74,72 USD Бирж. 65,38 +0,38 EUR Бирж. 75,46 +0,26 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6534,50 -53,40 IMOEX 2449,70 -0,91% RTSI 1181,61 -0,81% Brent 85,11 +1,14% DJIA 26811,51 +0,53% Nasdaq 8036,76 -0,01%
ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение»
Лента новостей
Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 20:36, Политика ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение» 20:32, Финансы Правительство выделило Минобороны участок в Азовском море в целях обороны 20:28, Политика Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно 20:19, Общество Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину 20:15, Политика МИД ответил на заявления США о готовности уничтожать российские ракеты 20:13, Политика Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы 20:01, Экономика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева 19:54, Общество Путин создал в Кремле новое управление 19:46, Политика Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США 19:34, Политика Ушаков допустил встречу Путина и Эрдогана до конца года 19:33, Политика Грызлов анонсировал разведение сил в районе Станицы Луганской 5 октября 19:26, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 19:24, РБК и Philips В Стамбуле автомобиль совершил наезд на пешеходов 19:23, Общество СМИ узнали о планах «МЮ» купить бывшего капитана «Краснодара» 19:22, Спорт Кадыров заявил о «спросе» с критиков изменения границы Чечни и Ингушетии 19:22, Политика ФСБ задержала экс-главу центра связи ФСИН за хищение средств оборонзаказа 19:17, Общество США пригрозили уничтожать российские крылатые ракеты 19:15, Политика Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина и назвал его «дорогим другом» 19:00, Политика В ЦИК выразили соболезнования инициаторам пенсионного референдума 18:57, Общество Путин призвал бороться с раком «ритмично и профессионально» 18:56, Общество Какое пространство максимально отражает ваш характер и внутренний мир 18:44, РБК и Элитная недвижимость В ЦИК назвали новую дату второго тура выборов в Хакасии 18:42, Политика Минтранс назвал сроки начала поставок бензина по Крымскому мосту 18:37, Общество В Москве арестовали «короля госзаказа» Валерия Маркелова 18:27, Общество «Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко 18:19, Общество Покупать или продавать: IOTA подешевела на 20% за месяц 18:17, Крипто Собянин сменил префектов в трех административных округах Москвы 18:11, Политика
ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение»
Финансы, 20:32
0
ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение»
ВТБ получает 85% акций банка, принадлежавшего братьям Ананьевым. До января 2019 года предложениями о выкупе оставшихся акций смогут воспользоваться миноритарные акционеры
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение», говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК. Банку перейдет 85% акций «Возрождения».

«В определенные законом сроки ВТБ направит обязательное предложение миноритарным акционерам «Возрождения» о выкупе пакетов обыкновенных акций. До января 2019 г. им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры», — говорится в сообщении.

Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева
Технологии и медиа

Как заявили в пресс-службе, «Возрождение» будет ждать интеграция со структурами ВТБ, этот процесс должен завершиться в 2020 году. «Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена — таким образом при интеграции будут взаимно усилены экспертиза и компетенции банков, что будет способствовать дальнейшему развитию качества обслуживания клиентов», — рассказали в пресс-службе.

Сделка была одобрена 25 сентября Советом директоров ВТБ. Ее сумма официально не раскрывается, однако в соответствии с гарантиями ВТБ, предоставленными в обмен на снятие ареста с 36,31% акций «Возрождения», общая стоимость банка должна составлять 12,1 млрд руб.

Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение»
Финансы

О переговорах ВТБ о покупке «Возрождения» стало известно в мае. Акции банка дважды арестовывались в числе прочих активов братьев Ананьевых Высоким судом Лондона. До этого, в январе, 38,1% акций были арестованы Арбитражным судом Москвы по иску Промсвязьбанка.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , «Возрождение»
Главное
Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 Политика
Материалы по теме
Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение» Финансы
ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter