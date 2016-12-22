Суд в Лондоне арестовал активы Ананьевых по иску клиентов Промсвязьбанка

Состоятельные клиенты Промсвязьбанка сумели добиться ареста на территории Великобритании активов бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых: Высокий суд Лондона удовлетворил их требования 13 июля 2018 года, сообщает The Bell.
Источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил РБК информацию об аресте судом активов братьев Ананьевых.
С иском обратились состоятельные клиенты банка, которые вложили в кредитные ноты (CLN) €11 млн и $15,6 млн. Ноты были предложены клиентам в 2017 году, их выпускала компания Peters International (Cayman) Limited. Эти бумаги не находились на балансе банка, однако выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы, рассказал изданию на условиях анонимности один из инвесторов.
Суд до конца разбирательства по делу наложил обеспечительные меры на имущество Ананьевых в Великобритании, в число ответчиков попало восемь компаний, бенефициарами которых они были.
Собеседник издания рассказал, что менеджеры банка предлагали эти CLN состоятельным вкладчикам как безрисковый продукт с фиксированной доходностью, покупателями стали около 250 клиентов Промсвязьбанка. Однако в январе по CLN был допущен первый технический дефолт, а в апреле — второй, после чего часть инвесторов обратилась в суд.
Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанк в декабре 2017 года. Банк находился в списке системно значимых кредитных организаций, функции временной администрации по управлению банком возложили тогда на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Зампред Банка России Василий Поздышев на пресс-конференции в ЦБ заявил, что на санацию банка необходимо 200 млрд руб.
Одной из главных причин кризиса в банке Поздышев назвал финансирование проектов собственников. «Формально банк соблюдает нормативы, но реально экспозиция на бизнес собственников превышает капитал банка», — уточнил он тогда.
Сами братья Ананьевы в специальном заявлении назвали причины возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства». Среди них — «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке».
Информационные технологии
Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2016 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 52,44 млрд руб.
Банковское дело
В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ.
Инвестбизнес
Финансовые активы Алексея и Дмитрия Ананьевых объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным на сайте компании, ее активы составляют почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. О планах братьев Ананьевых вложить в инвестиционный бизнес на Кипре €100 млн стало известно еще в 2016 году. Сегодня кипрская трейдинговая компания P.S. Capital входит в группу «Промсвязькапитал» наравне с Промсвязьбанком и «Возрождением».
Медиа и издательский бизнес
В 2000 — 2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» продала все газеты, оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.
Недвижимость
В начале 2000-х годов братья Ананьевы всерьез занялись недвижимостью. В 2000 году была образована компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН»). В июле 2005 года Ананьевы с участком земли 60 тыс. га вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья, по версии Forbes, а в 2006 году попали в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в Москве с 16 объектами и доходом от них около $47 млн. Среди объектов упоминались БЦ «Карачарово» и складские помещения в Москве, ТЦ «Лига» в Химках. Помимо этого, у компании уже были административное здание в Видном, офисный центр в Санкт-Петербурге и ТЦ в Ростове-на-Дону.
В «Рейтинге рантье — 2017» «Группа ПСН» заняла 20-е место с доходом от аренды около $110 млн и арендуемой офисной площадью 617 тыс. кв. м. Среди активов группы центр городской культуры «Правда» и деловой квартал «Новоспасский». Портфель девелоперских проектов «Группы ПСН» включает около 3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В активной стадии строительства восемь девелоперских проектов. Также «Группа ПСН» управляет земельными активами общей площадью более 40 тыс. га в Московской области.