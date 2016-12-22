Суд в Лондоне арестовал активы Ананьевых по иску клиентов Промсвязьбанка

Высокий суд Лондона в качестве обеспечительной меры арестовал активы Алексея и Дмитрия Ананьевых в Великобритании. С иском против них обратились состоятельные клиенты Промсвязьбанка, которым до санации владели братья Ананьевы

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Состоятельные клиенты Промсвязьбанка сумели добиться ареста на территории Великобритании активов бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых: Высокий суд Лондона удовлетворил их требования 13 июля 2018 года, сообщает The Bell.

Источник, знакомый с ходом процесса, подтвердил РБК информацию об аресте судом активов братьев Ананьевых.

С иском обратились состоятельные клиенты банка, которые вложили в кредитные ноты (CLN) €11 млн и $15,6 млн. Ноты были предложены клиентам в 2017 году, их выпускала компания Peters International (Cayman) Limited. Эти бумаги не находились на балансе банка, однако выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы, рассказал изданию на условиях анонимности один из инвесторов.

Суд до конца разбирательства по делу наложил обеспечительные меры на имущество Ананьевых в Великобритании, в число ответчиков попало восемь компаний, бенефициарами которых они были.

Собеседник издания рассказал, что менеджеры банка предлагали эти CLN состоятельным вкладчикам как безрисковый продукт с фиксированной доходностью, покупателями стали около 250 клиентов Промсвязьбанка. Однако в январе по CLN был допущен первый технический дефолт, а в апреле — второй, после чего часть инвесторов обратилась в суд.

Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанк в декабре 2017 года. Банк находился в списке системно значимых кредитных организаций, функции временной администрации по управлению банком возложили тогда на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Зампред Банка России Василий Поздышев на пресс-конференции в ЦБ заявил, что на санацию банка необходимо 200 млрд руб.

Одной из главных причин кризиса в банке Поздышев назвал финансирование проектов собственников. «Формально банк соблюдает нормативы, но реально экспозиция на бизнес собственников превышает капитал банка», — уточнил он тогда.

Сами братья Ананьевы в специальном заявлении назвали причины возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства». Среди них — «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке».