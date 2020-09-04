Розничные банки увеличили продажу долгов коллекторам на 60%

Кредитные организации в апреле—июле передали взыскателям долги на 45 млрд руб., подсчитали аналитики НКР. Эксперты не исключают, что банки пытались снизить давление на капитал и продавали не самые плохие кредиты

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Чтобы снизить негативные последствия кризиса и пандемии, розничные банки стали активнее расчищать балансы путем продажи долгов, говорится в обзоре агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), поступившем в РБК. По оценкам аналитиков, кредитные организации из этой группы в апреле—июле переуступили профессиональным взыскателям кредиты на 45 млрд руб. — это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты проанализировали оборотные ведомости участников рынка, а конкретно счета, где отражается уступка прав требований по ссудам (сделки цессии). К розничным банкам НКР относит организации, у которых более 50% активов приходится на кредиты физлицам.

Какие банки активнее всего продавали долги коллекторам Аналитики НКР выделяют два банка, которые на фоне пандемии существенно нарастили продажу долгов коллекторам: это Тинькофф Банк и Почта Банк. Первый увеличил объем переуступки в 4,8 раза — до 18,9 млрд руб. за апрель—июль. Второй продал долги на 9,9 млрд руб., что примерно в 700 раз больше показателей прошлого года (в апреле—июле 2019 года Почта Банк уступил права требования по кредитам всего на 14 млн руб.). В числе банков, которые активизировали продажу долгов коллекторам, также оказались ОПТ Банк, Кредит Европа Банк, МТС Банк, Русфинанс Банк, Быстробанк, «Восточный», автокредитная «дочка» Сбербанка Сетелем Банк, а также банк «Русский Стандарт». Семь из десяти банков, выделенных аналитиками НКР, также вошли в число лидеров по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле.

Какие долги уходят коллекторам

Как отмечается в обзоре НКР, участники рынка обычно продают профессиональным взыскателям кредиты, которые уже не способны принести доход. Однако аналитики допускают, что банки могли отойти от этого правила из-за пандемии. «Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал», — говорится в обзоре.