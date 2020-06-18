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ЦБ выявил продажу долгов россиян после одобрения им кредитных каникул

Микрофинансовые компании применяют недобросовестную практику, продавая коллекторам долги клиентов сразу после одобрения кредитных каникул, выяснил Банк России. Это уже привело к росту жалоб клиентов на процедуры взыскания в мае
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В мае, когда в России начал сниматься вызванный пандемией режим самоизоляции, граждане подали 2,2 тыс. жалоб на микрофинансовые организации (МФО), из них порядка 700 обращений касалось процедур взыскания долгов. По сравнению с нерабочим апрелем количество жалоб на сбор задолженности микрофинансистами выросло на 40%, следует из презентации начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей ЦБ Сергея Колганова.

По его словам, рост заявлений от заемщиков объясняется новыми видами нарушений, связанных с одобрением кредитных каникул. С апреля российские заемщики, пострадавшие от кризиса и пандемии, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и займам.

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«Что мы уже увидели: в первую очередь, продолжение взыскания после того, как предоставлены кредитные каникулы, что законом запрещено. [Во-вторых], уступка [прав требования по договору займа]. По нашему мнению, это совершенно недобросовестная практика. В микрофинансовую организацию поступает требование о предоставлении кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, и в этот же день либо на следующий этот долг уступают профессиональному взыскателю», — рассказал Колганов, выступая на онлайн-конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Он уточнил, что взыскатели, которым был передан долг с одобренными каникулами, должны учитывать этот факт. Пока клиенту предоставляется отсрочка по кредиту или займу, требовать возврата долга кредиторы или коллекторы не могут. Кроме того, ранее из-за пандемии ЦБ рекомендовал финансовым организациям приостановить процедуры взыскания до 30 сентября 2020 года.

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Количество жалоб на МФО, связанных с взысканием долгов, начало расти впервые с конца 2019 года, следует из данных регулятора. В ЦБ при этом не исключают дальнейшего увеличения количества обращений от потребителей.

«Определенное время микрофинансовые организации, в отличие от банков, были лишены возможности работать в ряде регионов, поэтому говорить, что это основные нарушения, мы не можем. Мы увидим их в июле-августе, когда МФО активно начнут свою деятельность», — уточнил Колганов.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее ЦБ зафиксировал резкое сокращение портфеля займов МФО — регулятор связывал это в том числе с продажей долгов коллекторам. Опрошенные РБК участники рынка тогда объясняли свои действия желанием улучшить собираемость займов и снизить расходы на резервирование.

Автор: Юлия Кошкина
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