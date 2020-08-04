Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Как россияне возвращают долги после пандемии

Показатели июля схожи с прошлогодними и даже немного превышают их, сообщил гендиректор «Национальной службы взыскания» Роман Волосников: «Сейчас мы видим, что абсолютный объем сборов даже больше, чем февральский: с середины марта значительно увеличился объем передач более свежих долгов в связи с массовыми выходами заемщиков на просрочку, однако выплаты по ним должники постарались возобновить как можно быстрее».

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор «МБА Финансы» Федор Вахата. «Если принять объем собранной задолженности в феврале за 100% (докризисный месяц), то объем собранной задолженности в июне и в июле примерно равен 85%», — оценил он.

Директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель отмечает, что ситуация с платежами стала улучшаться в мае-июне. Полное восстановление показателей до уровня прошлого года, по его расчетам, произойдет к концу сентября.

Объем собранной задолженности в июне и июле вернулся к уровню февраля, сообщила начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. К прежним отметкам поднялись и операционные показатели — PTP и KPP (обещание заплатить и сдержанное обещание заплатить), уточнила она.

В ВТБ и Россельхозбанке наблюдали рост эффективности взыскания просрочки на ранних стадиях, сообщили их представители. В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных крупных банках не ответили на запросы РБК.

Что повлияло на платежную дисциплину должников

Повышение эффективности взыскания связано со снятием санитарных ограничений и восстановлением привычного рабочего ритма населения, считает Дорофеева. «Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов. «Некоторые переставали платить: кто-то думал о необходимости сохранить те средства, которые еще остались, кто-то надеялся, что не нужно будет платить долги. Здесь много разных нюансов», — заметил собеседник РБК.

Коллекторы также отметили влияние сохраняющихся санитарных ограничений на потребительское поведение заемщиков. «Большинство должников в этом году проводят отпуск дома, как следствие, их траты сократились, а свободные суммы они отправили на погашение долгов», — считает Волосников. Пока закрыты границы, россияне готовы решать проблемы с накопившимися обязательствами, пояснил Вахата.

Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами, подчеркивает Михмель. «Уровень контактности (доля клиентов, отвечающих коллекторам. — РБК) клиентов в апреле составлял порядка 38%, что выше значений марта 2020-го и показателей апреля 2019-го. Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств», — уточнил он.

Определенный эффект дало возобновление режима работы судов и отделов Федеральной службы судебных приставов, утверждает представитель Россельхозбанка. В банке также зафиксировали увеличение уровня контактности и исполнения обещаний должников