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Антикризисные меры ,  
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Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

В июле средний размер платежа по просроченным обязательствам вернулся в России к обычному уровню после провала на время пандемии, сообщила профильная ассоциация. Сказались выход из самоизоляции и срыв сезона отпусков
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса. В июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. руб., что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, ее расчеты есть у РБК). Речь идет о долгах, которые коллекторы взыскивают, работая с банками по агентской схеме

Кризисные явления очень быстро сказались на платежеспособности клиентов, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев: «В марте снижение [платежа по отношению к предыдущему месяцу] составило 7%, в апреле — 27%, в мае — 3%. В июне зафиксирован рост в размере 23%, в июле средний платеж вырос на 16%». Улучшение платежной дисциплины должников, а в конечном счете и собираемости долгов зафиксировали не только крупные коллекторские агентства, но и банки.

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Финансы
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Сколько взыскивают коллекторы

По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб. Средний размер задолженности в этом сегменте оценивался в 68,3 тыс. руб. За пять месяцев 2020 года кредиторы отдали взыскателям в работу обязательства еще на 253 млрд руб. Количество переданных коллекторам задолженностей выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предложения цессии (продажа долга) из-за пандемии сократился на 35%.

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Показатели июля схожи с прошлогодними и даже немного превышают их, сообщил гендиректор «Национальной службы взыскания» Роман Волосников: «Сейчас мы видим, что абсолютный объем сборов даже больше, чем февральский: с середины марта значительно увеличился объем передач более свежих долгов в связи с массовыми выходами заемщиков на просрочку, однако выплаты по ним должники постарались возобновить как можно быстрее».

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор «МБА Финансы» Федор Вахата. «Если принять объем собранной задолженности в феврале за 100% (докризисный месяц), то объем собранной задолженности в июне и в июле примерно равен 85%», — оценил он.

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Директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель отмечает, что ситуация с платежами стала улучшаться в мае-июне. Полное восстановление показателей до уровня прошлого года, по его расчетам, произойдет к концу сентября.

Объем собранной задолженности в июне и июле вернулся к уровню февраля, сообщила начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. К прежним отметкам поднялись и операционные показатели — PTP и KPP (обещание заплатить и сдержанное обещание заплатить), уточнила она.

В ВТБ и Россельхозбанке наблюдали рост эффективности взыскания просрочки на ранних стадиях, сообщили их представители. В Сбербанке отказались от комментариев. В остальных крупных банках не ответили на запросы РБК.

Что повлияло на платежную дисциплину должников

Повышение эффективности взыскания связано со снятием санитарных ограничений и восстановлением привычного рабочего ритма населения, считает Дорофеева. «Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов. «Некоторые переставали платить: кто-то думал о необходимости сохранить те средства, которые еще остались, кто-то надеялся, что не нужно будет платить долги. Здесь много разных нюансов», — заметил собеседник РБК.

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Финансы
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Коллекторы также отметили влияние сохраняющихся санитарных ограничений на потребительское поведение заемщиков. «Большинство должников в этом году проводят отпуск дома, как следствие, их траты сократились, а свободные суммы они отправили на погашение долгов», — считает Волосников. Пока закрыты границы, россияне готовы решать проблемы с накопившимися обязательствами, пояснил Вахата.

Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами, подчеркивает Михмель. «Уровень контактности (доля клиентов, отвечающих коллекторам. — РБК) клиентов в апреле составлял порядка 38%, что выше значений марта 2020-го и показателей апреля 2019-го. Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств», — уточнил он.

Определенный эффект дало возобновление режима работы судов и отделов Федеральной службы судебных приставов, утверждает представитель Россельхозбанка. В банке также зафиксировали увеличение уровня контактности и исполнения обещаний должников

Могли ли должники рассчитывать на каникулы от коллекторов

Весной Банк России рекомендовал банкам и иным кредиторам смягчить процедуры взыскания долгов, в частности, до 30 сентября не проводить принудительное выселение должников из заложенных квартир и домов. Кредиторам и коллекторам также было рекомендовано не проводить очные встречи с должниками, пока в регионах действует режим изоляции.

Профессиональные коллекторы не упоминаются в законе о кредитных каникулах (106-ФЗ), который был принят этой весной для поддержки российских заемщиков. Однако коллекторы самостоятельно организовали работу по урегулированию задолженности клиентов, сообщили в НАПКА: если коллектор работал с должником по агентской схеме, он должен был получать информацию об одобренных отсрочках по выплатам от кредитора; если же взыскатель работал с ранее выкупленным долгом (по договору цессии), он мог предложить клиенту индивидуальные условия погашения долга. По оценкам НАПКА, до 40% клиентов коллекторских агентств воспользовались различными программами помощи.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, коллекторы, долги
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