Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Микрофинансовые компании в мае нарастили продажи просроченных займов коллекторам, полагают в ЦБ. Передача плохих долгов позволяет не тратиться на создание резервов, к тому же с начала кризиса коллекторы повысили цены на них

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В начале мая, после завершения нерабочего месяца из-за пандемии коронавируса в России, портфель выданных клиентам займов у микрофинансовых организаций сжался сразу на 5%, сообщил Банк России (.pdf). В абсолютном выражении объем сокращения не приводится. На конец 2019 года портфель микрозаймов составлял 212 млрд руб., в марте он показывал незначительный рост, а в апреле существенно не менялся.

Резкое сокращение портфеля могла обеспечить продажа просроченных долгов коллекторам, указывает ЦБ. Возобновление процедур цессии могло отразиться и на доле просроченной задолженности в портфелях МФО: в конце апреля доля займов, по которым не вносятся платежи свыше 90 дней (NPL90+), упала сразу на 1,41 п.п.

Крупнейшая на рынке саморегулируемая организация СРО «МиР» подтверждает увеличение активности МФО на рынке цессии. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рост продаж проблемной задолженности считают естественным. «Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались «горячими» текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике», — комментирует действия МФО президент НАПКА Эльман Мехтиев.