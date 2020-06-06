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Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Микрофинансовые компании в мае нарастили продажи просроченных займов коллекторам, полагают в ЦБ. Передача плохих долгов позволяет не тратиться на создание резервов, к тому же с начала кризиса коллекторы повысили цены на них
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В начале мая, после завершения нерабочего месяца из-за пандемии коронавируса в России, портфель выданных клиентам займов у микрофинансовых организаций сжался сразу на 5%, сообщил Банк России (.pdf). В абсолютном выражении объем сокращения не приводится. На конец 2019 года портфель микрозаймов составлял 212 млрд руб., в марте он показывал незначительный рост, а в апреле существенно не менялся.

Резкое сокращение портфеля могла обеспечить продажа просроченных долгов коллекторам, указывает ЦБ. Возобновление процедур цессии могло отразиться и на доле просроченной задолженности в портфелях МФО: в конце апреля доля займов, по которым не вносятся платежи свыше 90 дней (NPL90+), упала сразу на 1,41 п.п.

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Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Крупнейшая на рынке саморегулируемая организация СРО «МиР» подтверждает увеличение активности МФО на рынке цессии. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рост продаж проблемной задолженности считают естественным. «Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались «горячими» текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике», — комментирует действия МФО президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Почему микрофинансисты расчищают портфели

  • В апреле—мае группа компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков. «Весь 2019 год мы активно работали в направлении судебного взыскания, просуживая до 90% всей просроченной задолженности. В первом квартале 2020 года мы закончили аналитику по этому направлению и выбрали сегменты, по которым эффективнее строится работа на стадии досудебного взыскания. Именно этот портфель мы продали в апреле и мае», — пояснил он.
  • Финансовая платформа Webbankir тоже заключала сделки цессии в апреле—мае, но они проводились «в обычном режиме», говорит гендиректор компании Андрей Пономарев. По его словам, на продажу шли долги с низкой собираемостью.
  • Одна из причин продажи просрочки — резервы, отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко: «На портфель просроченной задолженности нужно создавать резервы, что несет за собой дополнительные затраты. Поэтому его выгоднее продавать». Она обращает внимание, что с начала кризиса цена плохих долгов выросла: если в начале года портфель с просрочкой свыше 360 дней стоил 4–5% от объема задолженности, то сейчас — 6–7%. Хорошко не раскрыла, заключала ли IDF Eurasia сделки цессии.
  • МФК «Мигкредит» в кризисные месяцы не предлагала долги коллекторам, но «сам факт пандемии может быть триггером для этого», говорит гендиректор компании Олег Гришин. Он отмечает, что продажа задолженности может высвободить для МФО ликвидность, хотя у «Мигкредита» такой потребности сейчас нет.
  • МФК «Займер» в апреле—мае не выставляла просрочку на продажу, говорит гендиректор компании Роман Макаров. Но, по его словам, активность МФО на рынке цессии объяснима. «Часть портфеля могла быть продана игроками на фоне невозможности судебного взыскания в апреле и полной неопределенности в экономике», — подчеркивает он. Макаров также связывает рост продаж проблемных долгов с сокращением числа игроков на рынке микрофинансирования.

По данным ЦБ, на 21 мая в России вели деятельность 1684 МФО. С начала года с рынка ушли 206 компаний. 129 из них подали заявления о ликвидации самостоятельно, причем треть сделали это в апреле.

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Ускорится ли продажа долгов

В апреле доля проблемных займов в портфеле МФО превысила 40%, оценивало бюро кредитных историй «Эквифакс». Участники рынка отмечали ухудшение платежной дисциплины заемщиков, но большинство подчеркивали, что наиболее пессимистичные прогнозы пока не оправдались.

Как отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева, портфели, которые весной передавались коллекторам, были сформированы из займов, выданных до кризиса. В марте—мае компании активно ужесточали скоринг, исходя из общей экономической ситуации в стране, — это существенно снижает вероятность резкого роста просрочки и продаж таких долгов коллекторам, считает Стратьева.

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Финансы
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Последствием кризиса может стать продажа более ранней просрочки, что мы видели в другие такие же шоковые моменты. Но пока об этом рано говорить прежде всего в связи со значительным влиянием на просрочку программ поддержки физических лиц», — говорит Мехтиев.

Ситуацию на рынке цессии будет определять и ценовая политика коллекторов, считает Пономарев. «Кризис может сказаться в дальнейшем в виде снижения стоимости проблемных портфелей. Это произойдет в том случае, если коллекторские агентства начнут опасаться, что платежеспособность заемщиков станет хуже», — предупреждает гендиректор Webbankir.

Как МФО поступают с долгами россиян

По данным НАПКА и Первого коллекторского бюро, в 2019 году микрофинансовые компании продали коллекторам проблемную задолженность на 20,4 млрд руб. (расчеты есть у РБК). Объем сделок вырос на 63,2%, хотя доля таких соглашений на рынке цессии существенно не увеличилась.

ЦБ обращал внимание, что в прошлом году МФО расширили практику самостоятельного взыскания долгов (.pdf). Больше половины действующих на тот момент игроков пытались собирать проблемную задолженность самостоятельно в судебном порядке, без привлечения коллекторов.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: МФО, коллекторы, просроченная задолженность
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