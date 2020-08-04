Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

Этот спрос шел не только от физлиц, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «В наличность ушло 1,8 трлн руб. Сокращения такого объема средств на депозитах населения не было. И такой объем зарплат население не могло получить, чтобы увести это в тень».
Порывай добавляет, что запрос на банкноты предъявлял бизнес. «Мы видели выдачи большого объема кредитов юрлицам в это время и сокращение остатков на счетах компаний, — пояснил он. — Поэтому именно юрлица обеспечили спрос на наличные. Многие компании, которые не могли работать из-за ограничений, могли обходить эти запреты, принимая для оплаты только наличные».
В период пандемии доля серого сектора в экономике могла вырасти, отмечали в недавнем обзоре аналитики Сбербанка. По их оценкам, в апреле—июне около 8% выручки компаний оказалось не раскрыто. «Существует риск, что период самоизоляции окажется моментом перелома многолетнего тренда увеличения доли безналичных операций», — констатировали они.
«Вполне возможно, предприятия в нынешних условиях для расчетов друг с другом и со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим», — заявила во время онлайн-конференции 24 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Растущий спрос на наличные она также связала с активностью туристов, которые этим летом предпочитают путешествовать по России. Регулятор не дал прогнозов, сохранится ли у граждан и бизнеса высокая потребность в банкнотах.
С апреля по первую половину июля объем наличных в обращении вырос на 1,4 трлн руб., обратил внимание ЦБ и в последнем докладе о денежно-кредитной политике: «Как физические лица, так и предприятия предъявляли повышенный спрос на наличные деньги, что означает соразмерный отток ликвидности из банковского сектора. В условиях введения ограничительных мер также снизился объем поступлений наличных денег в банки от инкассации выручки предприятий розничной торговли».
Возможно, что после снятия ограничений бизнес стал активнее проводить платежи как обычно, в том числе в безналичной форме, допускает Порывай. Он, однако, не считает сокращение эмиссии новых банкнот ощутимым.
«Какой-то объем операций ушел в тень и там остался. Увеличения оттока туда пока нет, но тренд не изменился. Можно было бы говорить о резком снижении спроса на наличные, если бы, наоборот, было изъятие наличных из обращения, чего пока не происходит. Просто эмиссия несколько снизилась», — пояснил аналитик. Замедление роста наличных в обращении — временное явление, которое может сойти на нет при второй волне пандемии, заключил Порывай.
Снятие ограничений для деятельности бизнеса повлияло и на желание населения запастись наличными, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она напоминает, что в июне и июле многие предприятия возобновили работу и выплату заработной платы. «Это, в свою очередь, привело к снижению темпов снятия наличных средств населением со вкладов и счетов в банках», — отмечает аналитик.
Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России. «Таким образом, по мере сворачивания ограничительных мер и восстановления экономической деятельности спрос на наличные деньги будет постепенно нормализовываться. Однако этот процесс будет постепенным, учитывая неоднородность восстановительных процессов в экономике», — добавили в ЦБ. Он может растянуться и на первую половину 2021 года, следует из доклада регулятора.