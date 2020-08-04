Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило меньше банкнот, чем в докризисном феврале. Снижение спроса, впрочем, не означает, что доля серых операций в экономике сокращается, утверждают аналитики

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В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия. В марте объем наличных денег в обращении вырос на 700,9 млрд руб., в апреле — на 544 млрд, в мае — на 248,2 млрд, а в июне — на 391,8 млрд руб. Июльский показатель сопоставим с уровнем февраля этого года: тогда на руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд руб.

Как в России сформировался высокий спрос на наличность

По данным Банка России на 1 июля, в стране в обращении находились банкноты и монеты на 12,43 трлн руб. С начала года показатель вырос на 1,8 трлн руб., или 16,9%, а основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь (pdf).

В марте после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом банки пережили отток средств клиентов, сообщил ЦБ. Как отмечал регулятор, избыток ликвидности банковского сектора сократился на 1,5 трлн руб. и примерно половина от этой суммы превратилась в наличные. ЦБ связывал это с поведением населения: в условиях кризиса и наступающего режима самоизоляции граждане были заинтересованы держать наличные.