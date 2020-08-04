Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Общество, 00:59 Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией Общество, 00:29 NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам Политика, 00:28 Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек Общество, 00:08 Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы Политика, 00:01 Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности Экономика, 00:00 Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям Финансы, 00:00 SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска Политика, 03 авг, 23:37 Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино Общество, 03 авг, 23:34 В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть Экономика, 03 авг, 23:14 Ретейлеры сообщили о сложностях с получением акцизных марок для алкоголя Бизнес, 03 авг, 22:55 Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу в матче над «Рейнджерс» Спорт, 03 авг, 22:50 Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации Общество, 03 авг, 22:39 Вдову рэпера Картрайта арестовали на два месяца по подозрению в убийстве Общество, 03 авг, 22:23
Антикризисные меры ,  
0 

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило меньше банкнот, чем в докризисном феврале. Снижение спроса, впрочем, не означает, что доля серых операций в экономике сокращается, утверждают аналитики
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия. В марте объем наличных денег в обращении вырос на 700,9 млрд руб., в апреле — на 544 млрд, в мае — на 248,2 млрд, а в июне — на 391,8 млрд руб. Июльский показатель сопоставим с уровнем февраля этого года: тогда на руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд руб.

Как в России сформировался высокий спрос на наличность

По данным Банка России на 1 июля, в стране в обращении находились банкноты и монеты на 12,43 трлн руб. С начала года показатель вырос на 1,8 трлн руб., или 16,9%, а основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь (pdf).

В марте после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом банки пережили отток средств клиентов, сообщил ЦБ. Как отмечал регулятор, избыток ликвидности банковского сектора сократился на 1,5 трлн руб. и примерно половина от этой суммы превратилась в наличные. ЦБ связывал это с поведением населения: в условиях кризиса и наступающего режима самоизоляции граждане были заинтересованы держать наличные.

Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков
Финансы
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Этот спрос шел не только от физлиц, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «В наличность ушло 1,8 трлн руб. Сокращения такого объема средств на депозитах населения не было. И такой объем зарплат население не могло получить, чтобы увести это в тень».

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Порывай добавляет, что запрос на банкноты предъявлял бизнес. «Мы видели выдачи большого объема кредитов юрлицам в это время и сокращение остатков на счетах компаний, — пояснил он. — Поэтому именно юрлица обеспечили спрос на наличные. Многие компании, которые не могли работать из-за ограничений, могли обходить эти запреты, принимая для оплаты только наличные».

В период пандемии доля серого сектора в экономике могла вырасти, отмечали в недавнем обзоре аналитики Сбербанка. По их оценкам, в апреле—июне около 8% выручки компаний оказалось не раскрыто. «Существует риск, что период самоизоляции окажется моментом перелома многолетнего тренда увеличения доли безналичных операций», — констатировали они.

Банки с начала года сократили запасы валюты почти вдвое
Финансы
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

«Вполне возможно, предприятия в нынешних условиях для расчетов друг с другом и со своими работниками стали больше использовать наличные. Эта ситуация требует дополнительного анализа, мы ее мониторим», — заявила во время онлайн-конференции 24 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Растущий спрос на наличные она также связала с активностью туристов, которые этим летом предпочитают путешествовать по России. Регулятор не дал прогнозов, сохранится ли у граждан и бизнеса высокая потребность в банкнотах.

С апреля по первую половину июля объем наличных в обращении вырос на 1,4 трлн руб., обратил внимание ЦБ и в последнем докладе о денежно-кредитной политике: «Как физические лица, так и предприятия предъявляли повышенный спрос на наличные деньги, что означает соразмерный отток ликвидности из банковского сектора. В условиях введения ограничительных мер также снизился объем поступлений наличных денег в банки от инкассации выручки предприятий розничной торговли».

Что изменилось в июле

Возможно, что после снятия ограничений бизнес стал активнее проводить платежи как обычно, в том числе в безналичной форме, допускает Порывай. Он, однако, не считает сокращение эмиссии новых банкнот ощутимым.

«Какой-то объем операций ушел в тень и там остался. Увеличения оттока туда пока нет, но тренд не изменился. Можно было бы говорить о резком снижении спроса на наличные, если бы, наоборот, было изъятие наличных из обращения, чего пока не происходит. Просто эмиссия несколько снизилась», — пояснил аналитик. Замедление роста наличных в обращении — временное явление, которое может сойти на нет при второй волне пандемии, заключил Порывай.

Снятие ограничений для деятельности бизнеса повлияло и на желание населения запастись наличными, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она напоминает, что в июне и июле многие предприятия возобновили работу и выплату заработной платы. «Это, в свою очередь, привело к снижению темпов снятия наличных средств населением со вкладов и счетов в банках», — отмечает аналитик.

Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России. «Таким образом, по мере сворачивания ограничительных мер и восстановления экономической деятельности спрос на наличные деньги будет постепенно нормализовываться. Однако этот процесс будет постепенным, учитывая неоднородность восстановительных процессов в экономике», — добавили в ЦБ. Он может растянуться и на первую половину 2021 года, следует из доклада регулятора.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, безналичный расчет, денежная масса
Материалы по теме
ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные
Финансы
Банки столкнулись с оттоком 700 млрд руб. из-за роста спроса на наличные
Финансы
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter