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Финансы ,  
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Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет»

Гендиректор банка HSBC Ноэль Куинн объявил об уходе с поста
62-летний Ноэль Куинн пояснил, что после «напряженных пяти лет» для него настал «самый подходящий момент, чтобы найти баланс между личной жизнью и работой». При нем банк сократил бизнес на Западе,
Ноэль Куинн
Ноэль Куинн (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Генеральный директор банка HSBC со штаб-квартирой в Лондоне 62-летний Ноэль Куинн объявил совету директоров о своем намерении уйти с поста после почти пяти лет работы в этой должности, об этом говорится в заявлении группы.

Куинн останется на посту, пока ему не найдут замену. «Совет начал официальный процесс поиска преемника, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов», — говорится в заявлении HSBC.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По словам гендиректора, после «напряженных пяти лет»
для него настал «самый подходящий момент, чтобы найти баланс между личной жизнью и работой». «Когда я начинал 37 лет назад, я не мог себе представить, что мне выпадет честь стать генеральным директором этого великого банка. Я горжусь тем, чего мы достигли, и это стало возможным только благодаря таланту и преданности делу сотрудников HSBC», — отметил он.

Куинн поблагодарил коллег и пожелал им успеха.

Председатель совета директоров HSBC Марк Такер отметил, что Куинн «реализовал стратегию трансформации и создал более простой и целенаправленный бизнес, обеспечивающий более высокую прибыль».

Куинн занял пост гендиректора группы в 2019 году. При нем банк продал свое подразделение в Канаде и сократил розничные операции в США и Франции, акции HSBC за время его пребывания в должности выросли примерно на 30%, отмечает Reuters.

«Я думаю, что сокращение бизнеса на западных рынках, таких как США, Канада и Европа, одновременно с развитием азиатского бизнеса группы было хорошим шагом для HSBC», — отметил основатель гонконгской компании Surich Asset Management Саймон Юэнь.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает Экспобанку приобрести 100% в российской «дочке» HSBC.

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