Мосбиржа раскрыла долю иностранцев на торгах валютой

По сравнению с докризисным 2021 годом доля иностранцев на валютном рынке биржи сократилась в четыре раза, следует из презентации топ-менеджера площадки. На остальных рынках биржи доля нерезидентов стала практически нулевой

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Доля иностранных участников на валютном рынке Московской биржи в 2023 году составила 4%, следует из презентации директора по работе с инвесторами Антона Терентьева, которую он представил на звонке с клиентами «Атона».

По сравнению с докризисным 2021 годом доля иностранных инвесторов на валютном рынке сократилась в четыре раза — с 16 до 4%, указано в презентации. В 2013 году на эту категорию инвесторов приходилось 10% объема валютного рынка Мосбиржи.

Основными участниками торгов на Мосбирже среди иностранцев в 2023 году были «ближайшие соседи», уточнил Терентьев. В июле прошлого года вступил в силу закон, упрощающий доступ на российский валютный рынок банков и брокеров из дружественных стран. После принятия документа на рынок были допущены порядка 60 новых участников-нерезидентов, еще 40 по состоянию на начало декабря 2023 года находились в процессе получения этого доступа, приводил данные управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

Наибольшая доля в объеме торгов валютой на площадке в прошлом году пришлась на российских юридических лиц — 85%, в 2021 году на них приходилось 77%. Доля российских розничных инвесторов в объеме торгов валютой в прошлом году достигла 7%, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2 п.п.

Но, несмотря на уход ряда участников, объемы торгов на валютном рынке Мосбиржи соответствуют докризисным. Как следует из презентации Терентьева, общий объем торгов на валютном рынке биржи в 2023 году составил 328 трлн руб., что соответствует докризисным значениям — 322 трлн руб. в 2021-м и 329,5 трлн руб. в 2019-м. В 2022 году в этом сегменте наблюдался заметный спад — объем снизился до 267,8 трлн руб.

Терентьев также указал на изменение структуры валютного рынка — на нем наблюдается переход к дружественным валютам. Но конкретных значений в презентации он не привел. По данным Банка России, в 2023 году в структуре биржевого валютного рынка на юань пришлось 44,6%, а доля «токсичных» валют составила 54,2%. Для сравнения: в январе 2022 года фактически весь объем валютных торгов на бирже приходился на пары с долларом и евро, следует из ранее опубликованного обзора рисков финансовых рынков ЦБ.

На остальных рынках Мосбиржи (срочном, рынке акций и облигаций) доля иностранных инвесторов фактически равна нулю, за исключением денежного рынка, там на эту категорию приходится 1% от объема торгов, указано в презентации топ-менеджера площадки.

Наиболее сильно уход иностранцев сказался на срочном рынке Мосбиржи. «На срочном рынке значительную погоду делали иностранцы. Там было много арбитражных стратегий», — констатировал Терентьев. Как следует из приведенной им статистики, в общем объеме торгов на срочном рынке в 2021 году доля нерезидентов составляла 48%. Их уход сначала привел к схлопыванию рынка, но затем благодаря расширению линейки инструментов (было добавлено порядка 40 новых) ситуация начала меняться, уточнил топ-менеджер Мосбиржи. Однако на сегодняшний день объемы срочного рынка не достигли докризисных — 80,7 трлн руб. в 2023 году против 158,5 трлн руб. в 2021-м.

Также существенной доля иностранцев была на рынке акций — на них в 2021 году приходилось 48% от всего объема торгов. Объемы этого рынка тоже не восстановились до докризисных — 23 трлн руб. в 2023 году против 30 трлн в 2021-м. Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщал, что нерезидентам (и институционалам, и физическим лицам) принадлежит 74% торгуемых российских акций. Сейчас эта доля заблокирована, так как в конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С», с которых нельзя вывести деньги, но можно использовать для оплаты комиссий за ведение счета, налогов и ряда других обязательных платежей.

Кроме того, уход с российского рынка иностранцев существенно повлиял и на структуру доходов Мосбиржи. По словам Терентьева, нерезиденты приносили площадке порядка 15% дохода. Для компенсации выпавшего дохода биржа пересмотрела подход к формированию комиссий на рынке, уточнил топ-менеджер площадки. «Все это дает серьезную поддержку нашим финансовым результатам», — резюмировал Терентьев.