ЦБ поставил курс юаня выше доллара и евро

ЦБ поднял курс юаня к рублю на первое место, выше доллара и евро

На главной странице сайта ЦБ курс юаня теперь указывается раньше курсов доллара и евро. Причины такой перестановки пока не названы

Фото: China Photos / Getty Images

Курс юаня к рублю занял первое место в перечне валютных курсов, размещенном на главной странице сайта Банка России. До сих пор первым в списке валют, курсы которых к рублю устанавливаются регулятором ежедневно, стоял доллар США, однако теперь американская валюта только вторая, третье место — у евро. Первым на изменение на сайте ЦБ обратило внимание издание Frank Media.

Фото: cbr.ru

При этом на странице «Ключевые показатели» сайта ЦБ курс доллара США к рублю по-прежнему указывается первым, а курс юаня стоит только третьим, уступая еще и евро.

Причины перестановки на главной странице сайта ЦБ пока не известны. РБК направил запрос в Банк России.

Ранее директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов назвал юань «новым долларом», так как именно валютная пара юань/рубль сейчас является лидирующей на площадке.

«Юань становится новым долларом. Действительно объемы торгов юанем постоянно растут и составляют уже около 43% в объеме торгов спот валютного рынка», — пояснил Титов.

Экс-глава Минфина и банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК также указал на кардинальную перестройку валютного рынка. «До 2022 года в валютной секции Мосбиржи 80–90% рынка приходилось на доллары и евро. Сейчас треть — это доллары, 10% — евро, треть занимает юань, остатки — различные валюты», — отметил он.