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Райффайзенбанк получил убыток в €240 млн из-за суда в России

В четвертом квартале 2024 года Райффайзенбанк получил разовый негативный эффект на €840 млн и зафиксировал убытки по МСФО. Это отняло почти треть годовой чистой прибыли банка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В четвертом квартале 2024 года российский Райффайзенбанк получил чистый убыток в €240 млн, следует из отчетности его материнской структуры — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Такого не наблюдалось ни в пандемию, ни в кризис 2022 года. Потери возникли из-за создания дополнительных резервов на €840 млн для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.

RBI сообщала о планах сформировать резервы в январе, но не раскрывала сумму. Речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).

Что известно об этом деле

В декабре 2023 года RBI объявила о планах приобрести 27,78% акций Strabag у Rasperia Trading Limited. До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был российский миллиардер Олег Дерипаска. Впоследствии он утратил контроль, продав большинство акций другим инвесторам. Полностью из состава акционеров Rasperia бизнесмен вышел весной 2024 года.

Согласно предварительным договоренностям, приобрести пакет акций Strabag у Rasperia должен был российский Райффайзенбанк за €1,51 млрд. Однако в мае 2024 года Raiffeisen решила отказаться от сделки «из соображений осторожности», поскольку не получил одобрение покупки от европейских регуляторов.

В августе МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (новое название компании после редомициляции в Россию. — РБК) подало иск в арбитраж Калининградской области к десяти ответчикам, включая концерн Strabag и Райффайзенбанк. Компания настаивает, что представителей Rasperia отстранили от управления в Strabag, размыли долю этого акционера и лишили причитающихся дивидендов. В сентябре суд наложил арест на акции Райффайзенбанка, а в январе 2025 года обязал организацию выплатить Rasperia €2,044 млрд. Это решение первой инстанции, представители Райффайзенбанка заявляли, что оспорят его.

Как неожиданные резервы повлияли на Райффайзенбанк

RBI еще в январе сообщала, что зарезервирует возможные выплаты по иску в России не в полной мере. Речь шла о сумме «за вычетом ожидаемых поступлений от принудительного взыскания активов Rasperia в Австрии». «Они состоят из 28,5 млн акций Strabag SE, включая прилагаемые к ним дивиденды за 2021, 2022 и 2023 годы, а также денежные средства от сокращения капитала в марте 2024 года», — уточняли в RBI.

Как следует из отчетности группы по МСФО, дополнительные резервы на €840 млн прошли через баланс российского Райффайзенбанка, уменьшив его финансовый результат. В четвертом квартале кредитная организация получила убыток в €240 млн против чистой прибыли €405 млн кварталом ранее. По итогам 2024 года Райффайзенбанк заработал €873 млн, что на 34,9% меньше результата предыдущего отчетного периода. Это также самый низкий уровень чистой прибыли российской «дочки» после начала конфликта на Украине, хотя он все еще заметно больше показателя 2021 года (тогда было €474 млн).

В Raiffeisen оценили реакцию ЕЦБ на сокращение бизнеса банка в России
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На финансовый результат Райффайзенбанка в 2024 году повлияли не только дополнительные резервы. По итогам года чистые комиссионные доходы кредитной организации сократились почти на треть (-31,2%), до €793 млн. Банк также перестал получать значительные доходы от финансовых инструментов и торговых операций с ценными бумагами: в 2024 году по этим статьям он получил €1 млн и €59 млн соответственно, что почти втрое ниже показателей 2023 года. Чистые процентные доходы Райффайзенбанка продолжили расти — на 15,1% год к году, до €1,6 млрд.

Поддержку прибыли также оказало снижение административных расходов на 33%, до €488 млн евро (численность персонала Райффайзенбанка за год уменьшилась почти на 11%, до 8,7 тыс. человек). Кроме того, в 2024 году Райффазенбанк на фоне сокращения кредитного портфеля распускал резервы на возможные потери по ссудам — это оказало положительный эффект на финансовый результат в размере €162 млн.

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