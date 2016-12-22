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Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России
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Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России
Финансы, 12:31
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Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России
Крупнейший банк Германии нашел пробелы в процедурах проверки клиентов в нескольких странах. Так, в России не проверяли, являются ли клиенты «политически значимыми лицами» с более высоким риском взяточничества, выяснил Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Deutsche Bank нашел упущения в процессе проверки клиентов, направленной на предотвращение преступлений. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации, с которыми ознакомился Reuters.

По данным агентства, в документах, которые датированы 5 июня и 9 июля, банк приводит подробные результаты выборочной проверки данных клиентов в нескольких странах, в том числе в России. Оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег. Проверять клиентов для того, чтобы они не могли скрыть свою личность для отмывания денег или обхода международных санкций, требуют регулирующие органы во всем мире, отмечает Reuters.

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В частности, в докладе от 5 июня, состоящем из 13 страниц и предоставленном Deutsche Bank Европейскому центробанку (ЕЦБ), говорится, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обнаружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика.

В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. Также они могут стать объектом международных санкций, поясняет Reuters.

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Июльский же отчет показал, что ситуация с проверкой данных клиентов банка в России улучшилась после того, как организация наняла для этого аудиторов.

В самом Deutsche Bank сообщили агентству, что в целом меры по предотвращению преступлений были эффективными, но организации все еще нужно улучшить внутренние процессы.

По данным источника Reuters, знакомого с ситуацией, в конце июля руководители немецкого банка встретились с представителями ЕЦБ, чтобы обсудить меры контроля. ЕЦБ и Федеральное управление финансового надзора Германии отказались от комментариев.

РБК направил запрос в российское подразделение Deutsche Bank.

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В январе 2017 года Deutsche Bank согласился выплатить финансовому регулятору США $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Еще $200 млн потребовала взыскать с немецкого банка Великобритания — за «подозрительную деятельность».

Спустя четыре месяца Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн. Причиной стало то, что банк не предотвратил отмывание денег при финансовых операциях на территории Америки.

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Георгий Перемитин.
Теги: Deutsche Bank , банковская деятельность
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