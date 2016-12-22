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Deutsche Bank провалил стресс-тест в США
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Deutsche Bank провалил стресс-тест в США
Финансы, 09:32
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Deutsche Bank провалил стресс-тест в США
«Дочка» банка в США оказалась единственной из 35 организаций, не прошедшей тестирование на устойчивость к кризисам. По итогам стресс-теста ФРС также потребовала от Goldman Sachs и Morgan Stanley не повышать размер дивидендов
Фото: Toby Melville / Reuters

Американская «дочка» Deutsche Bank провалила второй раунд ежегодного тестирования Федеральной резервной системы США, пишет The Wall Street Journal. В ФРС заявили, что у банка выявлены «критические недостатки в практиках управления капиталом». Также у организации выявили проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса.

В ФРС выразили озабоченность способностью банка определять свои потребности в капитале на перспективной основе. В Deutsche Bank в ответ на сообщение ФРС заявили, что результаты тестирования не повлияют на действия с капиталом и выплату дивидендов.

В то же время Goldman Sachs и Morgan Stanley финансовые власти США велели заморозить размер дивидендов, пишет Financial Times. В случае с остальными крупными банками ФРС признал, что их резервы достаточны для того, чтобы они выстояли в случае нового финансового кризиса.

Goldman Sachs разрешили выплатить дивиденды в размере $6,3 млрд против $9,9 млрд годом ранее (по факту банк тогда направил на дивиденды только $5,7 млрд).

Стресс-тесты ФРС призваны выяснить, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса. Текущий раунд тестирования успешно прошли 34 из 35 крупнейших банков США, включая JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, уточняет WSJ. 

В конце мая подразделение Deutsche Bank в США попало в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности. Активы банка на тот момент оценивались более чем в $42,1 млрд.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Deutsche Bank , Goldman Sachs , Morgan Stanley , ФРС США
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