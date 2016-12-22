Deutsche Bank по ошибке перечислил бирже €28 млрд

Кредитная организация ошибочно перевела сумму, превышающую ее капитализацию. Бóльшая часть средств уже возвращена. Финансового ущерба банку или его клиентам нанесено не было, сообщили в Deutsche Bank

Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank в марте в рамках своих ежедневных сделок с деривативами ошибочно перевел на счет биржи Deutsche Boerse €28 млрд ($35 млрд). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщают агентство Bloomberg и телеканал CNN Money. Оба уточняют, что сумма перевода на $5 млрд превышала рыночную капитализацию финансовой организации.

Случайный перевод, по данным собеседников СМИ, произошел в последнюю неделю марта, в момент, когда Deutsche Bank совершал «ежедневную корректировку залога на своем счету» в клиринговой палате Eurex, принадлежащей Deutsche Boerse. В результате $35 млрд оказались на счету Eurex.

Факт ошибочного платежа в немецком банке признали. «Это была операционная ошибка», — пояснил, комментируя информацию, представитель Deutsche Bank. Случайный перевод, по его данным, был обнаружен в течение нескольких минут. После этого бóльшая часть денег, рассказал представитель банка, вернулась на счета кредитной организации. Финансовый ущерб ни самому Deutsche Bank, ни его клиентам нанесен не был. «Мы тщательно рассмотрели причины возникновения этой ошибки и предприняли шаги для предотвращения ее повторения», — заключил сотрудник пресс-службы.

C того момента как генеральным директором Deutsche Bank стал Джон Крайен (июль 2015 года), акции банка потеряли более половины стоимости. Deutsche Bank, как напоминает CNN, объявил о закрытии сотни филиалов и сокращении десятков тысяч рабочих мест. Инцидент с ошибочным переводом $35 млрд на счет биржи, напоминает телеканал, произошел в последние недели пребывания Крайена на посту гендиректора. Одной из его задач было как раз улучшение внутреннего контроля. Топ-менеджер неоднократно заявлял об успехах в этом направлении.