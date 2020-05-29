Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Невозможность для россиян выехать в отпуск за границу окажет поддержку рублю, считают эксперты. До эпидемии коронавируса российские отдыхающие тратили за рубежом примерно на $20 млрд больше, чем приносили России иностранцы

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Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов. В начале этой недели премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом, поскольку в сложившейся ситуации «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства. На следующий день правительство поручило полностью закрыть границы.

28 мая глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что власти не будут искусственно сдерживать выездной поток из-за пандемии коронавируса. Однако пока никто из зарубежных коллег не направлял официальных уведомлений о готовности принять российских туристов, отметила она.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец высказала мнение, что сложившееся положение станет сильным фактором поддержки рубля.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин отметил, что ситуация в туризме «частично компенсирует влияние снижения цен на нефть и сокращения экспорта» на рубль, дополнительным фактором также станет покупка валюты Центробанком.