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Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Невозможность для россиян выехать в отпуск за границу окажет поддержку рублю, считают эксперты. До эпидемии коронавируса российские отдыхающие тратили за рубежом примерно на $20 млрд больше, чем приносили России иностранцы
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов. В начале этой недели премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом, поскольку в сложившейся ситуации «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства. На следующий день правительство поручило полностью закрыть границы.

28 мая глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что власти не будут искусственно сдерживать выездной поток из-за пандемии коронавируса. Однако пока никто из зарубежных коллег не направлял официальных уведомлений о готовности принять российских туристов, отметила она.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец высказала мнение, что сложившееся положение станет сильным фактором поддержки рубля.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин отметил, что ситуация в туризме «частично компенсирует влияние снижения цен на нефть и сокращения экспорта» на рубль, дополнительным фактором также станет покупка валюты Центробанком.

По данным Bloomberg Economics, россияне обычно тратят на отдых за границей примерно на $20 млрд в год больше, чем тот доход, который Россия получает от иностранного туризма. Однако в 2020 году расходы российских отдыхающих за рубежом сократятся минимум на 50%, прогнозирует Донец. Она отметила, что россияне, решившие остаться дома, помогут рублю укрепиться к доллару на 4 п.п., если не возникнет других факторов, которые могут нивелировать этот рост.

Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Общество
Фото: Byron Smith / Getty Images

В мае рубль укрепился к доллару на 5,3%, сократив до 12% свое падение с начала года из-за обвала на мировом нефтяном рынке и бегства инвесторов из рискованных активов.

О том, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за границей, Мишустин заявил 25 мая. Он напомнил, что коронавирус в страну был ввезен из-за рубежа, и попросил жителей пока не торопиться. В качестве альтернативы премьер предложил россиянам провести отпуск в своей стране, отметив, что при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в России «можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: укрепление рубля, отпуск, коронавирус
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