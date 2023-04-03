Статистика ЦБ: объем долгосрочных вкладов россиян в банках упал до минимума за 10 лет

Россияне сократили сбережения на «долгих» вкладах до минимума за 10 лет

На начало 2023-го россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн руб. — этот результат стал самым низким за 10 лет. Доля таких вкладов теперь едва превышает 20% розничных пассивов банков, подсчитал РБК

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На 1 января 2023 года средства физлиц на депозитах сроком от одного года составили 7,92 трлн руб., следует из данных Банка России. Это самый низкий уровень за десять лет — в январе 2013-го остатки на аналогичных счетах оценивались в 8,39 трлн руб., заметил РБК.

За кризисный год объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн руб. В основном спад произошел за счет валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4%, до 1,18 трлн руб. Длинные вклады в рублях просели почти на четверть (24,3%), до 6,74 трлн.

Тенденция наметилась еще в пандемию, показали расчеты РБК: с тех пор доля долгосрочных вкладов в розничных пассивах кредитных организаций сократилась вдвое — с 40,5% в начале 2020 года до 21,6% на 1 января 2023-го.

Почему россияне стали меньше интересоваться длинными вкладами

Главную роль в настроениях вкладчиков в 2022 году играли внешние условия, в первую очередь — экономическая нестабильность, считает независимый эксперт Ольга Ульянова: «Большая часть населения понесла существенные расходы в связи с тектоническими сдвигами в экономике и жизненном укладе, что включает и релокацию. И, наконец, в целом продолжает царить неуверенность граждан в перспективах развития экономики, что не способствует долгосрочным сбережениям».

Независимый аналитик Андрей Бархота тоже связывает резкое сжатие сегмента долгосрочных депозитов с «алармистскими ожиданиями» граждан — например, о заморозке рублевых вкладов или принудительной конвертации валютных. Заморозки депозитов после пика кризиса не случилось, но ЦБ разрешил гражданам забирать из банков не больше $10 тыс. и только ту валюту, которую они принесли туда до начала марта, — все, что появилось на счетах позже, пока можно забрать только в рублях. Ограничение недавно вновь продлили — на этот раз до сентября.

Помимо психологического фактора, опрошенные РБК эксперты выделяют изменение продуктовой линейки банков в 2022 году — ставки по краткосрочным рублевым вкладам стали привлекательнее, чем по долгосрочным.

После начала специальной военной операции на Украине, обвала на фондовом рынке и резкого спроса клиентов банков на наличные ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На этом фоне кредитные организации стали повышать доходность срочных вкладов.

«Значительная доля граждан досрочно закрывала вклады в пользу коротких, 3-6-месячных. Возросший же уровень неопределенности мог дополнительно снизить интерес к долгосрочным вложениям даже после окончания действия коротких вкладов», — говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Как следует из статистики ЦБ, с начала 2022 года и по 1 октября длинные вклады физлиц сократились почти вдвое — с 11,37 до 6,61 трлн руб., а потом начался слабый восстановительный рост в основном за счет рублевых сбережений.

«Что касается валютных депозитов, то здесь длинные вклады сократились из-за того, что население либо снимало средства в рамках разрешенного лимита, либо по возможности выводило сбережения, превышающие лимиты, за рубеж. Релокация здесь также играла далеко не последнюю роль», — продолжает Ульянова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что ограничения на снятие валюты пока не могут быть отменены из-за санкций — власти США и Евросоюза в прошлом году запретили ввоз наличных долларов и евро в Россию. Все это подстегнуло вывод валюты в иностранные банки: за год объем средств россиян на депозитах в банках-нерезидентах увеличился в 2,1 раза в долларовом выражении — с $31 до $66,5 млрд на 1 февраля.

Сокращение длинных валютных депозитов внутри России также стимулировали новые комиссии банков за хранение денег на счетах, напоминает Бархота: «[Это] фактически означает отрицательные процентные ставки по счетам такого рода». Кроме того, некоторые крупные банки перестали открывать новые вклады в долларах и евро и не пролонгировали уже действующие.

Бархота также объясняет поведение российских вкладчиков «фактором безальтернативности» — перечень вариантов безрисковых долгосрочных сбережений сильно сужается. «В этом случае в поведении домохозяйств начинает доминировать мотив предосторожности, когда население закрывает вклады, а наличные деньги хранит дома или покупает недвижимость либо автотранспортные средства», — указывает аналитик.

Изменится ли тенденция

После резкого повышения ставки Банк России быстро вернулся к ее снижению и к сентябрю довел ее до 7,5% годовых. С тех пор регулятор взял паузу в смягчении политики и даже предупреждал о возможном росте ставки. На этом фоне доходность вкладов в 10 крупнейших банках постепенно снижалась и с конца февраля держится на уровне 7,68% годовых.

«Я не ожидаю, что в 2023 году доля длинных вкладов существенно вырастет: ЦБ все-таки прогнозирует снижение инфляционного давления на средне- и долгосрочном горизонте, и это снижение отразится в процентной политике банков», — замечает Ульянова.

Бархота считает, что для увеличения доли долгосрочных вкладов необходимо как минимум две предпосылки — «геополитическая деэскалация и сохранение реальной доходности вкладов свыше одного года выше 0 и выше доходности коротких депозитов».

Осенью прошлого года Банк России анонсировал внедрение нового инструмента для вкладчиков— безотзывных вкладов, которые в теории должны быть более выгодными для граждан. ЦБ еще не определился с деталями этого продукта, но допускал, что людям все-таки придется оставить опцию снятия денег в крайних случаях.

«Пока неуверенность даже в завтрашнем дне будет доминировать в экономике, безотзывные вклады имеют низкие шансы завоевать доверие населения, — считает Ульянова. — Да и в части прохождения этим инструментом всех препятствий по пути к законодательному принятию я ожидаю немало сложностей».