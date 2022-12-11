Банки оценили спрос россиян на вклады в юанях

В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока

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Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, но доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, следует из ответов кредитных организаций на запросы РБК.

Сейчас депозиты в юанях открывают 49 кредитных организаций, на 30 января таких было 13, оценили аналитики «Банки.ру». Большинство предложений — это короткие депозиты сроком от трех до шести месяцев, отмечает эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко: «Процентные ставки в среднем составляют 1–1,5% годовых, есть единичные предложения в региональных банках, которые достигают 8%». По ее словам, до начала кризиса доходность вкладов в юанях находилась в диапазоне 0,75–1,25%.

«Несмотря на рост в 2022 году портфеля юаней на сотни процентов, его доля в общем объеме средств клиентов «Сбера» остается незначительной», — говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

С начала года физлица открыли в ВТБ свыше 7 тыс. депозитов в китайской валюте на 4,4 млрд юаней (394,3 млрд руб. по курсу на 9 декабря), сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, юани занимают почти 7% в общем объеме валютных вкладов и порядка 1% в общем объеме розничных депозитов госбанка.

В Тинькофф Банке доля юаня в депозитном портфеле пока не превышает 1%, сказал его представитель. «Спрос на них стабильный, нет больших всплесков», — добавил он.

МКБ не раскрыл долю вкладов в юанях в пассивах, но в банке отметили, что объем средств клиентов, размещенных на таких депозитах, с конца марта увеличился более чем в пять раз, а число таких вкладчиков — почти в шесть раз.

С начала года прирост портфеля привлеченных средств в китайской валюте превысил 85%, но вес таких вкладов в общей структуре невелик — до 10%, говорит директор управления продажами банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Аналогичную оценку приводят в банке «Санкт-Петербург» — там такие депозиты занимают до 10% от всех валютных остатков. «Объем вкладов в юанях стабильно растет, а вот объем вкладов в недружественной валюте либо снижается, либо остается неизменным. Но сказать, что вклады в юанях полностью заместили вклады в евро и долларах, пока тоже не можем», — констатирует руководитель бизнеса депозитов кредитной организации Эльвир Максимов.

На депозиты в юанях приходится 3,71% валютных остатков клиентов-физлиц, оценивает зампред банка «Зенит» Наталья Тутова. Спрос на этот продукт она называет умеренным.

Руководитель дирекции розничных продуктов банковской группы Транскапиталбанка (ТКБ) Алексей Глушенков тоже указывает на относительно низкую долю вкладов в юанях в розничных пассивах. «В сравнении с остатками в других валютах на текущий момент их доля увеличилась и составляет более 25%, и произошло это не за счет значительного увеличения спроса на юани, а за счет снижения остатков в других валютах», — подчеркивает он.

«Если на начало октября доля средств в китайской валюте (в рублевом эквиваленте) составляла 9% от всего объема валютных счетов и вкладов, то на начало декабря — уже 21%», — приводит данные руководитель департамента розничных продуктов БКС Банка Наталья Пшеничкина. По ее словам, число клиентов с такими продуктами увеличилось на 38% за последние два месяца.

И в абсолютных, и в относительных цифрах депозиты в юанях пока составляют незначительную часть пассивов, в том числе валютных, отмечает директор департамента вкладных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Василина Винниченко. О низкой доле таких вкладов также сообщили в Новикомбанке и Ланта Банке. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), Экспобанке, Цифра Банке (бывший «Фридом Финанс») таких оценок не привели, остальные банки, имеющие в своей линейке вклады в юанях, не ответили на запросы РБК.

На фоне чего юань стал новой валютой для сбережений После начала российской военной операции на Украине, западных санкций и кризиса на фондовом рынке Банк России ввел ограничения для банковских клиентов на снятие валюты. С 9 марта физлица не могут забрать со счета или депозита сумму свыше $10 тыс., позднее аналогичную сумму разрешили снимать в евро. Лимит вводился на полгода, но был продлен до 9 марта 2023 года. За десять месяцев объем валюты на счетах и депозитах населения сократился на 38,7%, упав ниже $60 млрд к 1 ноября. Доля иностранной валюты в объеме клиентских средств на ту же дату составила 13,8 против 23% на начало года, сообщили РБК в Банке России. Объем и долю юаня в структуре пассивов там не раскрыли.

Кто предпочитает сберегать в юанях

Большинство опрошенных банков не фиксируют существенных отличий между вкладчиками, предпочитающими юани, и остальными.

«Первые месяцы продаж показали, что клиенты отдают предпочтение депозитам на сроки один-три месяца», — замечает Широков из «Сбера». В ВТБ и Транскапиталбанке указали, что у них наибольшим спросом пользуется вклад на срок 91 день.

«Больше половины остатков в юанях сконцентрированы на годовых вкладах, четверть — на вкладах сроком шесть месяцев», — сказал представитель «Тинькофф». Повышенный интерес именно к длинным депозитам в китайской валюте (сроком 365 дней) также фиксируют «Дом.РФ», Экспобанк и Новикомбанк.

В целом банки вводят невысокий порог входа для желающих сберегать юани: у многих из них минимальная сумма вклада начинается от 500 юаней (44,8 тыс. руб.). Но, как правило, клиенты заметно превышают порог.

«Минимальный размер «Вклада в будущее» составляет 100 юаней. Средней чек по такому депозиту в банке составляет порядка 420 тыс. юаней», — говорит Тучкова из ВТБ.

«В целом средний чек в валюте юань (в пересчете на рубли) в нашем банке выше, чем в других валютах, более чем на 50%», — говорит Максимов из банка «Санкт-Петербург».

В Транскапиталбанке средняя величина депозита в юанях примерно в 300 раз превышает минимальный порог — 3 млн юаней против 10 тыс. «Этот показатель выше среднего чека депозитов как в рублях, так и в других валютах. Это объясняется нетипичностью портрета клиента и недостаточно большим количеством клиентов для формирования релевантной аналитики», — говорит Глушенков. По его словам, такие вклады в основном открывают бизнесмены — на таких клиентов приходится более 60% портфеля в юанях. Интерес именно бизнесменов к сбережениям в юанях отмечают и в Азиатско-Тихоокеанском банке.

Заменит ли юань доллар и евро в корзине сбережений

Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что в основном вклады в юанях пользовались популярностью у клиентов, которые хотели конвертировать уже имеющиеся депозиты в долларах или евро. С июня российские банки стали вводить комиссии за хранение валют недружественных стран.

«Исторически евро и доллары считались населением стабильным источником накопления и хеджирования от волатильности рубля (в наличной и безналичной форме). С юанем ситуация другая», — констатирует директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, вклады в юанях фактически являются альтернативой рублевым накоплениям, не подверженным дополнительным комиссиям и ограничениям.

Вклады в юанях вряд ли станут полноценной альтернативой сбережениям в долларах и евро, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он связывает это с ограниченной конвертируемостью китайской валюты и с проблемой получить ее в наличной форме.

«Сберегательные продукты в юанях доступны только в безналичной форме. При этом использование наличного юаня для зарубежных поездок в страны, отличные от Китая, также зачастую ограниченно. В этом смысле сбережения в юанях ничем не отличаются от вкладов в долларах и евро, к тому же если речь идет о небольших суммах, на которые банки не вводили комиссии за хранение», — поясняет Доронкин. Бородулин допускает, что в перспективе юань сможет заменить доллары и евро в сбережениях населения, но процесс будет длительным.

В ситуации с юаневыми вкладами есть некоторая проблема «курицы и яйца», полагает руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. С одной стороны, на рынке не так много предложений вкладов в юанях по сравнению с долларом и евро, с другой стороны, спрос на них не велик, заключает он.