В ЦБ рассказали о вариантах введения безотзывных вкладов для россиян

Новые безотзывные вклады для россиян должны иметь опцию снятия части средств в экстренных ситуациях, считают в Банке России. Там также не уверены, что страховое покрытие должно распространяться на всю сумму таких депозитов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России обсуждает разные конфигурации нового для рынка инструмента — безотзывного вклада для физических лиц — и допускает, что такие депозиты не будут полностью покрываться страховкой АСВ. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«Важный вопрос, на чем немножко тоже сейчас все запнулись, — это какая сумма должна покрываться системой страхования вкладов, полный размер вклада или какая-то сумма. Полный размер вклада — это немного страшновато с точки зрения финансовой стабильности, в первую очередь, потому что нагрузка на систему страхования очень большая может быть и на сами банки, плюс это может порождать разного рода судебные вещи», — сказал он, выступая на XIX Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР), передает корреспондент РБК. Сейчас АСВ покрывает риски на 1,4 млн руб. по каждому вкладу.

Банк России и Минфин в начале сентября представили на стратегической сессии в правительстве перечень инициатив по развитию финрынка, среди которых было предложение создать в России безотзывные депозиты для розничных клиентов банков со 100%-ной гарантией АСВ, писала газета «Ведомости».

По словам Данилова, к вопросу полного страхования всех сумм безотзывных вкладов нужно подходить осторожно — необходимо просчитать влияние на фонд страхования вкладов и нагрузку на банки, которые и формируют отчисления в фонд страхования вкладов.

Кроме того, ЦБ не считает, что такие депозиты должны быть безотзывными при любых обстоятельствах, следует из слов Данилова.

«Надо соблюсти некий баланс и риски ограничить для граждан. Я в первую очередь говорю о том, что безотзывность, с одной стороны, для банков — это хорошо, для людей не всегда работает, потому что бывают жизненные какие-то обстоятельства, когда нужны деньги. Не то что человек прибежал [в банк] по каким-то сиюминутным вопросам, а что-то со здоровьем или что-то еще», — пояснил он. Глава департамента регулирования и аналитики ЦБ предложил обсудить, по каким критериям для безотзывных вкладов будет работать опция досрочного или частичного снятия. Среди них:

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Досрочное снятие с уплатой неустойки банку. «У нас сейчас можно по Гражданскому кодексу прийти и в любой момент забрать [вклад] с потерей процентов. Но в международной практике есть разные примеры: есть примеры, когда нельзя [забрать], есть примеры, когда можно, но не просто с потерей процентов, а ещё [взимается] плата с человека за дополнительное удобство в виде неустойки или штрафа с тем, чтобы просто так люди по любому случаю не бегали за своими деньгами», — отметил Данилов.

Предельно допустимая сумма снятия. «Можно по безотзывному вкладу установить какой-то порог. Сумму, которая бы покрывала большинство экстренных ситуаций», — пояснил глава департамента ЦБ.

«Можно по безотзывному вкладу установить какой-то порог. Сумму, которая бы покрывала большинство экстренных ситуаций», — пояснил глава департамента ЦБ. Кредиты или рефинансирование под залог безотзывных вкладов. «Не факт, что человеку нужна вся сумма, может быть, ему нужна часть, может быть ему нужно просто перекрутиться на месяц. Зачем снимать весь депозит, если можно получить под его залог какую-то часть», — отметил Данилов.

По его словам, Банк России также допускает, что инструмент безотзывного вклада может быть создан на базе уже существующих сберегательных сертификатов. Сертификаты — это ценные бумаги на предъявителя, подтверждающие сумму вклада и права держателя сертификата на получение процентов по вкладу и всей суммы в конце срока в результате погашения ценной бумаги. В России срок обращения сертификата — три года.

Сберегательные сертификаты сейчас не пользуются популярностью, но можно было бы доработать этот инструмент, чтобы он имел характеристики безотзывного вклада, считает Данилов. «Нам хочется понять, что не работает. Может быть, на базе этого инструмента что-то докрутить, чтобы это стало полноценным безотзывным вкладом. Может быть, предусмотреть возможность цифровизации этих сертификатов, возможность их обращения на вторичном рынке. Чтобы человек мог получить ликвидность на вторичном рынке», — добавил он.

Глава департамента регулирования и аналитики ЦБ сказал, что четких критериев, которые лягут в основу нового инструмента, пока нет. «Это некие размышления», — прокомментировал он свои предложения.