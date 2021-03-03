«Дом.РФ» не справился с потоком желающих рефинансировать ипотеку

Потенциальные клиенты банка «Дом.РФ» стали жаловаться, что не могут заключить кредитные договоры после одобрения рефинансирования ипотеки. Они рассчитывали на сниженную ставку по акции, но спрос оказался слишком велик

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В конце февраля клиенты, желающие рефинансировать ипотеку в банке «Дом.РФ», стали массово жаловаться на затягивание сделок. Как следует из отзывов ипотечных заемщиков на портале banki.ru, они заинтересовались новогодним предложением кредитной организации по рефинансированию. 4 декабря банк «Дом.РФ» сообщил о временном снижении ставок по разным ипотечным программам, до 28 февраля ставка по рефинансированию взятой в другом банке ипотеки начиналась от 7,1%. По условиям акции потенциальный заемщик должен был до этого срока подать заявку на новый кредит, получить одобрение, собрать необходимые документы и заключить новый кредитный договор.

Часть клиентов не смогли выполнить финальный этап — закрыть сделку. Как отмечается в отзывах, ипотечные менеджеры «Дом.РФ» не выходили на связь с потребителями, а специалисты call-центра не давали пояснений. На одной из веток форума представитель банка сообщил, что клиенты, которые обращались за рефинансированием в конце января, уже не могут рассчитывать на сниженную ставку из-за значительного потока заявок. «Сделки назначаются при формировании графика по очереди. Действительно, некоторые сделки уже попадают на март», — прокомментировал он.

Специалист call-центра подтвердил корреспонденту РБК высокую загруженность менеджеров «Дом.РФ», занимающихся рефинансированием. «В Москве в феврале, когда действовала акция 0,5 процентного пункта скидки, сделки были записаны уже на март. Даже те, кто подпадал под эту акцию, физически не могли заключить сделку до конца акции», — сказал он, добавив, что такие клиенты больше не могут рассчитывать на акционную ставку.

В банке «Дом.РФ» не ответили на вопрос РБК о доле клиентов, которые получили одобрение, но не смогли заключить сделки рефинансирования в период акции. Директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин сообщил, что в рамках новогодней акции было заключено около 5 тыс. сделок на 13,5 млрд руб. По его словам, спрос на акцию был высоким. «Банк в индивидуальном порядке рассматривает каждый случай отказа или невыхода на заключение кредитного договора», — отметил Ларин, добавив, что банк видит «большой потенциал для дальнейшего прироста ипотечного портфеля банка» за счет программы рефинансирования. «Уже сейчас мы разрабатываем новые предложения по рефинансированию, которыми смогут воспользоваться наши клиенты, не успевшие оформить кредит до завершения новогодней акции», — пообещал он.