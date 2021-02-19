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Набиуллина назвала способ увеличить доступность ипотеки

Для того, чтобы сделать ипотеку более доступной, необходимо применять адресные меры поддержки заемщиков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина «РИА Новости».

Она предупредила, что ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе «есть риск получить пузыри на финансовом рынке».

Председатель ЦБ напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке. Также на это повлияла льготная ипотека, которую власти ввели на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, отметила она. При этом Набиуллина обратила внимание на то, что льготная программа уже сейчас провоцирует рост цен на жилье.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — заключила она.

Материал дополняется.

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