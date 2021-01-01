Банки зафиксировали снижение доли ипотечных платежей в доходах заемщиков

За 10 месяцев 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам на жилье снизилась более чем на 1,5 п.п. — с 9 до 7,31%, следует из статистики ЦБ (pdf.). Стоимость ипотеки падала вслед за ключевой ставкой Банка России, а также благодаря новой льготной госпрограмме. На этом фоне выдачи ипотечных кредитов обновляли рекорды начиная с июля. Всего с начала года ипотечный портфель банков вырос на 18,6% и превысил 8,86 трлн руб. на 1 ноября. 13,7% новых ссуд на жилье в этом году выдавалось на рефинансирование старой ипотеки, отмечали аналитики «Дом.РФ» (pdf.).

«С одной стороны, значительная часть кредитов могла быть рефинансирована под менее высокий процент. С другой — ряд заемщиков могли воспользоваться ситуацией для получения нового кредита до того момента, когда рост цен на рынке жилья набрал полную силу», — поясняет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он также допускает, что клиенты банков изменили свое поведение — даже состоятельные заемщики на фоне кризиса могли начать брать кредиты на меньшую сумму или растягивать срок.

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«Многие клиенты оформляют ипотеку на более долгий срок именно для снижения ежемесячного платежа и по возможности гасят ипотеку досрочно», — поясняет начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Игорь Селезнев. Увеличение среднего срока ипотечного кредита в этом году наблюдали в Сбербанке, «Открытии», Промсвязьбанке, Росбанке, «Уралсибе» и банке «Санкт-Петербург», сообщили банки в ответ на запросы РБК.

Согласно статистике ЦБ, в октябре средний срок, на который выдается ипотечный кредит, немного превысил 18 лет и составил 221,7 месяца. С начала года показатель увеличился на 1,5%, или примерно на три месяца. За тот же период средняя сумма ипотеки выросла на 8%, до 2,57 млн руб.

Хотя реальные располагаемые доходы россиян в кризис сокращались, заработок граждан не падал, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «Средняя номинальная зарплата за десять месяцев текущего года выросла на 6%, что также могло отразиться на соотношении платежа и дохода».

Доходы ипотечных заемщиков в этом году выросли, утверждает Печатников. По словам зампреда правления ВТБ, в абсолютном выражении размер ежемесячного платежа по ипотеке последние пять лет находится на уровне 24–25 тыс. руб., хотя средняя сумма кредита выросла в полтора раза. «Заемщики увеличили свои доходы, а средняя ставка по ипотеке на рынке снизилась почти вдвое. Таким образом, за последние пять лет и особенно в 2020 году ипотека стала для россиян значительно доступнее», — заключает он.

Рост доходов ипотечных клиентов наблюдают и в «Открытии». «Люди, имеющие накопления, предпочли вложить деньги в недвижимость как альтернативу банковских вкладов», — говорит представитель банка.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2020 года средства населения в рублях и валюте в российских банках выросли на 6,6%, до 32,6 трлн руб. в рублевом выражении. Однако аналитики НРА указывали на чистый отток средств клиентов со срочных вкладов в 1,5 трлн руб. и на переток части сбережений граждан на эскроу-счета (учитываются в статистике регулятора по средствам населения в банках). Эти счета используются при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе в ипотеку.

Ипотека могла стать еще доступнее, если бы не ажиотажный спрос из-за льготной госпрограммы, считает Жженова. «Снижение ставок по ипотеке вызвало всплеск спроса, а за ним рост цен как на строящееся жилье, так и на квартиры вторичного рынка. Если бы не этот фактор, по нашему мнению, показатель снижения среднего платежа по ипотеке к доходу был бы еще выше», — поясняет она.

Влияние льготной ипотеки на доступность жилья

Снижение ипотечного платежа относительно дохода — скорее математический результат, уверен Костюкевич: «Основным барьером (для заемщиков. — РБК) является не размер платежа, а размер первоначального взноса и стоимость самих объектов недвижимости. Поскольку цены на недвижимость ощутимо выросли, то и в абсолютном значении увеличился размер первоначального взноса, что никак не способствует доступности ипотеки».

В третьем квартале стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 76,2 тыс. руб., а на вторичном рынке недвижимости — 63,9 тыс. руб. По сравнению с первым кварталом 2020 года, когда в России еще не действовала льготная программа ипотеки под 6,5%, цена за один квадратный метр выросла на 6,6 и 4,5% соответственно. Льготная ипотека привела к ажиотажному росту спроса и росту цен на недвижимость, констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призывала вовремя свернуть госпрограмму, чтобы не допустить снижения доступности жилья и образования пузыря на ипотечном рынке.

Льготная программа как минимум повысила доступность ипотечных кредитов для российских заемщиков, говорит директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Динамика процентных ставок останется основным фактором, определяющим рост ипотеки в России, хотя спрос на кредиты в 2021 году будет постепенно снижаться. Риск, который сохраняется в ипотечном сегменте, — высокая долговая нагрузка заемщиков, указывает Вороненко: «Некоторые регионы характеризуются большей долей населения с высоким уровнем долговой нагрузки. Кроме того, наиболее высокая задолженность часто отмечается среди заемщиков с низкими доходами, что обусловливает увеличение дисбалансов».