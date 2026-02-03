Российские банки в 2025 году не смогли обновить рекорд по чистой прибыли

За 2025 год банки заработали ₽3,5 трлн. Это на 7,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил ЦБ. Сектор показал самый слабый результат с 2023 года, но он оказался в рамках ожиданий регулятора и рынка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам 2025 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,5 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 7,9% ниже рекордного результата 2023–2024 годов (3,8 трлн руб.), но соответствует прогнозам регулятора. Ранее зампред Банка России Ольга Полякова в интервью РБК давала именно такую оценку. То, что банки не повторят рекорд прибыли 2024 года, говорил и глава Сбербанка Герман Греф.

Рентабельность капитала (ROE) в среднем по сектору тоже снизилась до 18 против 23% в 2024 году. Показатель оказался меньше значений 2023 года, но был сопоставим с ROE докризисного 2021-го.

Более слабый финансовый результат 2025 года связан с увеличением стоимости риска (CoR) по кредитам, говорится в материалах ЦБ. Снижение прибыли произошло на фоне роста отчислений в резервы и замедления динамики ключевых видов кредитования.

«В целом, год хороший для банковского сектора. Темп роста замедлился, но до более адекватных уровней в сравнении с несколько перегретым 2024 годом. Если помните, год назад, на пресс-конференции я сказал, что банки в 2023-2024 гг. прыгнули выше головы, то есть они израсходовали на этот рост существовавшие на тот момент запасы ликвидности и капитала. Вот в 2025-м году этого не было. В 2025 году мы росли, что называется, по средствам», — отметил глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Он подчеркнул, что прибыль сектора на уровне 3,5 трлн руб. — «адекватная цифра» и по сравнению с результатами банков прошлых лет, и по сравнению с другими секторами экономики.

Какую динамику показал сектор

Корпоративный портфель банков за 2025 год увеличился на 11,8%, или 11,2 трлн руб., до 102,8 трлн руб. Это заметно ниже темпов 2024 года (+18,1%), но близко к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ (10–13%). Наиболее заметный всплеск кредитования бизнеса наблюдался в октябре—ноябре прошлого года, в декабре прирост составил всего 0,5%.

Розничное кредитование показало разнонаправленную динамику. Ипотечный портфель вырос за год на 9% (до 23,8 трлн руб.), хотя выдачи по сравнению с 2024-м упали на 10%, до 4,5 трлн руб. Основным драйвером оставались программы господдержки, на которые в декабре пришлось 80% выдач из-за ажиотажного спроса перед ужесточением условий «Семейной ипотеки».

Необеспеченное кредитование сжалось на 4,6% после роста на 11,3% в 2024 году. ЦБ связывает это с действующими макропруденциальными ограничениями и высокими ставками. Темпы прироста автокредитования замедлились до 17,5% против51,7% в 2024 году.

Фондирование оставалось устойчивым: средства населения на счетах и депозитах в банках выросли за 2025 год на 16,2% (до 67 трлн руб.), хотя прирост и не повторил рекорд 2024 года (+27,7%). Средства компаний за аналогичный период увеличились на 7,7%. Это тоже ниже динамики 2024 года, но частично объяснимо «уменьшением экспортных доходов», указал ЦБ.

Как изменилась ситуация с качеством банковских портфелей

Банк России не приводит данных за полный 2025 год, но обращает внимание на ухудшение качества кредитных портфелей банков во всех сегментах. Так, доля проблемных корпоративных ссуд за 11 месяцев выросла на 0,9 п.п.

Доля необеспеченных кредитов с просрочкой увеличилась за год значительно — на 3,9 п.п., до 13% на 1 января 2026 года. ЦБ связывает это с вызреванием рисков по кредитам, выданным в 2023-2024 годах новым заемщикам.

Доля проблемной ипотеки за тот же период подскочила на 0,7 п.п., до 1,7%, преимущественно за счет портфелей, сформированных в период массовой «Льготной ипотеки».

Несмотря на это, регулятор оценивает риски как управляемые. Покрытие проблемных розничных кредитов резервами остается высоким (91% для НПС, 72% для ипотеки с учетом залогов). Для поддержки заемщиков ЦБ продлил смягчение требований к резервам по реструктурированным ссудам.