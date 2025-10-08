 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Греф заявил, что банки «даже близко» не повторят рекорд прибыли 2024 года

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский банковский сектор в 2025 году не сможет получить прибыль, аналогичную показателям 2024 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф на полях форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025», передает корреспондент РБК.

«В этом году банковский сектор не заработает прошлогоднюю прибыль и даже близко. Но в следующем году у нас налоговые новации [дадут эффект] минус 276,5 млрд руб.», — заявил Греф.

Форум «Финополис-2025» проходит с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус». Организатором мероприятия стал Банк России. Программа форума включает в себя пять пленарных дискуссий и около 30 тематических сессий, охватывающих, в том числе, вопросы биометрии, искусственного интеллекта, цифровых финансовых активов, криптовалют и экспериментальных правовых режимов.

Греф заявил об ожидании снижения ключевой ставки
Экономика
Герман Греф

В конце сентября Минфин сообщил о планах повышения НДС в 2026 году до 22%. В настоящий момент ставка НДС в России составляет 20%. Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др.

Как отметили в ведомстве, дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС планируют направить на обеспечение обороны и безопасности.

По итогам 2024 года российский банковский сектор показал рекордную чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., что на 15,2% выше результата 2023 года.

По словам главы департамента банковского регулирования ЦБ Александра Данилова, в 2024 году банки «прыгнули выше головы» и поддерживали более высокие темпы роста кредитования и других направлений бизнеса в том числе за счет имеющегося запаса капитала.

