ЦБ оценил годовую прибыль банков России почти в ₽3,5 трлн

Ольга Полякова (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Банк России ожидает, что прибыль банков по итогам 2025 года составит около 3,5 трлн руб. Об этом в интервью РБК сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.

По ее словам, показатель будет близок к рекордному результату 2024 года, когда банки заработали 3,8 трлн руб. За девять месяцев текущего года прибыль сектора уже достигла примерно 2,7 трлн руб., что соответствует уровню аналогичного периода годом ранее.

Как отметила Полякова, на прибыльность банков в текущем периоде оказывает более серьезное давление рост расходов на резервы, особенно в корпоративном портфеле.

Ожидается, что давление со стороны резервов сохранится и в 2026 году, в первую очередь в корпоративном сегменте. В розничном портфеле, где просрочка по необеспеченным потребительским кредитам выросла за девять месяцев до 12,9%, влияние кредитных рисков на капитал и прибыль в следующем году, по оценке ЦБ, будет менее значительным.