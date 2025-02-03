ЦБ раскрыл количество жалоб россиян на проценты по вкладам

ЦБ: в 2024-м россияне прислали более 2 тыс. жалоб на вклады в банках

Банки размещают рекламу, которая не нарушает закон, но не позволяет в полной мере изучить условия по вкладам. ЦБ направил им адресные рекомендации, некоторые уже скорректировали объявления

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк получил более 2 тыс. жалоб россиян о вкладах в банках, из которых более четверти — 554 — касались несогласия с начисленными процентами. В остальных речь шла о ненадлежащем информировании по условиям, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Поток жалоб вырос во второй половине года.

В 2023 году количество жалоб из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу было вдвое меньше — 262, а учет жалоб на ненадлежащее информирование тогда не велся.

По сведениям ЦБ, в прошлом году объем средств россиян в банках вырос на рекордные 11,9 трлн руб., прибавив 26,1%. Это более чем вдвое превышает результат 2023 года. Общий объем средств в банках достиг 57,5 трлн руб.

Банк России при поведенческом надзоре выявил практики, не противоречащие закону, но вместе с тем не позволяющие клиентам полностью и адекватно оценить условия предлагаемых вкладов, сообщил изданию представитель регулятора.

К примеру, некоторые банки акцентируют внимание на максимально возможной ставке по депозиту — бывали случаи, когда при расчете доходности в калькуляторе уже предустановлены данные для отображения наиболее выгодных условий по вкладу. В некоторых случаях кредитные организации демонстрировали привлекательный показатель доходности вместо процентной ставки, поскольку первый показатель является расчетным по методике самого банка и не урегулирован законодательно.

Центробанк адресно попросил кредитные организации информировать потребителей без искажения условий, некоторые из них уже скорректировали свои бизнес-процессы по рекомендациям, с остальными работа продолжается.

«Банки в рекламе финансовых услуг стабильно занимают первое место среди всех нарушений в части рекламы, и это связано с такой достаточно агрессивной маркетинговой политикой», — рассказала осенью замруководителя ФАС Карина Таукенова. С ее слов, за первую половину прошлого года на банки пришлось 15% нарушений в сфере рекламы, это второе место по количеству нарушений правил.

Кредитные организации обязаны во всех своих предложениях писать как минимальную, так и максимальную ставку по кредиту. Согласно закону, информация о полной стоимости займа должна быть написана тем же шрифтом, что и привлекательные проценты, чтобы потребитель смог сразу увидеть, какие дополнительные товары или услуги ему придется приобрести для получения выгодной ставки.

В прошлом году ФАС нашла нарушения в рекламе вклада в ВТБ под 20%, в рекламном сообщении «сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом». Сбербанк, по мнению ведомства, нарушил закон, сделав такое утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». При использовании сравнительных характеристик, которые указывают на качество товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения.