ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБ

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В отношении банка ВТБ возбуждено антимонопольное дело. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Регулятор заявил, что нашел нарушения в рекламе вклада от банка под 20%. «При этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», — сообщили в ФАС.

«В случае установления нарушения организации грозит штраф», — заявили в ФАС.

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