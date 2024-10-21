ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБ
В отношении банка ВТБ возбуждено антимонопольное дело. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Регулятор заявил, что нашел нарушения в рекламе вклада от банка под 20%. «При этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», — сообщили в ФАС.
«В случае установления нарушения организации грозит штраф», — заявили в ФАС.
Материал дополняется
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов