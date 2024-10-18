ФАС признала Сбербанк нарушителем закона о рекламе

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Сбербанк нарушил закон о рекламе из-за утверждения «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

В службе заявили, что по закону при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на качество товара, «в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения». Эти действия Сбербанка «могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», считают в ФАС.

Банку было выдано предписание о прекращении нарушения закона. «В случае неисполнения предписания банку грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — сообщили в ведомстве.

В середине сентября ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушений в той же рекламе.

В пресс-службе банка тогда объяснили РБК, что причиной для такой рекламы стала награда, которую СберКарта получила в июне в номинации «Лучшая кредитная карта». Соответствующее исследование проводилось компанией Frank RG.

Организация разрешила банку использовать информацию в своих рекламных целях до июня 2025 года. «Соответственно, в «Сбере» мы опирались на данные официального подтверждения», — добавили в банке.