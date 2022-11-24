Минфин поддержал обязательный выпуск замещающих бондов для компаний

Министерство финансов поддерживает введение обязанности по выпуску замещающих рублевых облигаций вместо евробондов, выплаты по которым затруднены, узнал РБК. Но прежде он хочет разработать для этого специальный адаптивный механизм

Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министерство финансов выступает за введение нормы, которая обяжет российских эмитентов евробондов выпускать замещающие рублевые облигации. С соответствующим предложением обратилась Ассоциация владельцев облигаций (АВО), Минфин его поддержал, хотя и с оговорками.

РБК ознакомился с письмом АВО главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову и ответом Минфина по поводу инициативы. Представитель ассоциации подтвердил подлинность писем, уточнив, что обращение в адрес депутата было перенаправлено в Минфин. В обращении речь шла о компаниях, связанных с государством, но в позиции министерства отдельные эмитенты не выделяются, следует из документов.

«Минфин России концептуально поддерживает законодательное закрепление этой инициативы», — сказал РБК представитель министерства.

«Обсуждение идет, в нем участвуют и Минфин, и ЦБ. Законопроект тоже уже пишется, было несколько вариантов — надеюсь, что он будет внесен на рассмотрение в декабре», — сообщил Аксаков.

Но инициативу не поддерживает ЦБ, следует из его ответа на запрос РБК. Указы президента «предусматривают обязанность российских компаний, имеющих обязательства по еврооблигациям, исполнять их различными способами, не только путем выпуска замещающих облигаций», указал представитель регулятора.

Как выплаты по евробондам перестали доходить до россиян

Компании выпускают замещающие рублевые облигации с привязкой к курсу доллара или евро взамен евробондов (валютных облигаций): даже если выплаты по валютным бондам идут от российской компании российскому инвестору, они все равно осуществляются через западную инфраструктуру. Трудности с проведением операций с иностранными бумагами появились у россиян в начале марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Международные депозитарии (люксембургский Clearstream и бельгийский Euroclear) остановили работу с ее контрагентами, а в начале июня Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал в санкционный список ЕС, что привело к окончательному разрыву взаимоотношений. По оценке Банка России, из-за «поломки моста» были заблокированы активы 5 млн человек. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.

Российские инвесторы учитывают права на евробонды отечественных компаний тремя способами, пишет в обращении АВО: в западной инфраструктуре, в российской через НРД (входит в группу Мосбиржи), а также в российской инфраструктуре через армянские, казахстанские и кипрские брокерские компании. Но в случае взыскания российских активов за рубежом права на владение бумагами по первому варианту могут быть аннулированы, а усиление санкций может остановить выплаты по второму и третьему вариантам от тех эмитентов, кто еще способен их проводить через западных контрагентов, а также нарушить цепочку владения через дружественные юрисдикции, предупреждают эксперты.

Как указано в письме, по оценке сервиса Cbonds и самой АВО, из девяти крупных государственных и квазигосударственных эмитентов («Газпром», РЖД, ГТЛК, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Совкомфлот», Россельхозбанк, Газпромбанк) только двое начали процесс выпуска замещающих бондов: «Газпром» (по части бумаг) и «Совкомфлот». Всего в обращении находится 56 выпусков евробондов всех перечисленных эмитентов на сумму свыше $40 млрд, отмечает АВО. «По нашему мнению, эмитенты пока прилагают недостаточно усилий по выпуску замещающих облигаций и не считают это обязательным для себя», — резюмируют авторы письма.

«Сейчас эмитенты делятся на три лагеря. На тех, кто добровольно выпускает замещающие облигации; тех, кто разделяет платежи иностранным и локальным инвесторам; и тех, кто ничего не делает. Такие эмитенты есть — например, ГТЛК пока ничего не платит, и это, конечно, ненормально», — рассуждает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Частные инвесторы направляли в ЦБ обращения по поводу проблем с выплатами «дочек» ГТЛК (GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC), но регулятор отвечает, что возможность размещения замещающих облигаций является правом, а не обязанностью компаний, уточняет член совета АВО Александр Беркунов. Компания не платит ни российским, ни иностранным держателям, добавляет он (ГТЛК находится под санкциями ЕС, США и Великобритании).

В одном из ответов ЦБ, с которым ознакомился РБК, говорится, что «дочки» компании «работают над получением лицензий уполномоченных органов Ирландии, Великобритании и США, необходимых для исполнения обязательств по еврооблигациям в соответствии с эмиссионной документацией». Группа ГТЛК, взаимодействуя с ЦБ, Минфином, депозитарием и другими организациями, разрабатывает подход по обеспечению выплат купонного дохода по еврооблигациям российским инвесторам, хотя GTLK Europe, выступавшая эмитентом и бенефициаром размещения бондов, является самостоятельной бизнес-структурой в составе группы, сообщили РБК в пресс-службе ГТЛК. После введения санкций в отношении компаний периметра группы активы GTLK Europe были заморожены, а ее деятельность — приостановлена, напомнили там, указав, что на замороженных счетах GTLK Europe на сегодня достаточно средств для обслуживания долга по всем евробондам на горизонте до 2024 года.

Если компания не под санкциями, то держатели могут проголосовать за разделение платежей, возможность погашения обменянных бумаг и т.д., а главная проблема после обмена бумаг состоит в том, чтобы не платить больше по прежним облигациям, и для этого нужно их обнулить в депозитарии на счете эмитента, объясняет член совета АВО Илья Херсонцев. «Эмитентам, находящимся под санкциями, затруднительно получить от держателей бумаги в западных депозитариях и обнулить их», — добавляет он. Но при наличии соответствующей инструкции и уполномоченного депозитария, который соберет все сведения и передаст эмитенту, выпуск замещающих облигаций возможен и для санкционных компаний, полагает эксперт.

«Некоторые эмитенты специально затягивают процесс выпуска замещающих бумаг, и это как минимум некрасиво по отношению к российскому инвестору. Хотелось бы, чтобы таких недобросовестных эмитентов наказывали рублем», — сказал РБК директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Как может быть решена проблема

В ответе Минфина (подписан и.о. главы департамента финансовой политики Алексеем Яковлевым) говорится, что нынешнее законодательство не предусматривает обязательного обмена евробондов на локальные бумаги, а сам он сопряжен «с огромными сложностями». «При принятии решения об обмене необходимо учитывать множество факторов, в том числе особенности законодательства страны размещения ценных бумаг, комплаенс-процессы в иностранной учетной инфраструктуре, условия эмиссии, возможность проведения собрания держателей облигаций в каждом конкретном случае. Вместе с тем, принимая во внимание, что эмиссия замещающих облигаций позволит повысить ликвидность российского рынка, Минфин России концептуально поддерживает законодательное установление обязанности российских компаний — должников по еврооблигациям провести обмен еврооблигаций», — подчеркивают в министерстве.

Минфин в ответе на обращение предлагает разработать «адаптивный механизм» в случае введения такой обязанности — он нужен на случай, если у некоторых эмитентов не будет возможности провести собрание держателей бондов, а также саму процедуру обмена. В таком случае компании могут освобождаться от этой обязанности, но только если вызвавшие это причины будут подтверждены «в установленном порядке». Кроме того, Минфин считает нужным установить переходный период, чтобы внести изменения в банковское регулирование, направленное, в частности, на снижение рисков нарушения валютных позиций.

«Наверное, эту обязанность можно будет саботировать, особенно если часть бондов находится у каких-то близких держателей, — рассуждает Жорнист. — С другой стороны, зачем это нужно? В любом случае компании должны платить, это в их интересах — в случае невыплат возникают риски взыскания имущества за рубежом, и это не говоря уже о репутации». Исключения из правила будут, но не массовые, полагает Майоров.

Добросовестных причин для компаний пробовать доказать невозможность выпуска замещающих облигаций нет, уверен Беркунов. Компании находятся в хорошей финансовой форме, тем более речь идет об обмене только для российских инвесторов, указывает Херсонцев.

Что может пойти не так

Риски, по словам Жорниста, могут возникнуть, если за смену механизма выплат проголосуют недостаточное количество держателей бумаг, а также в случаях, когда конечным заемщиком выступает компания, зарегистрированная за рубежом. Закон можно распространить только на те бизнесы, которые находятся в России, указывает аналитик: «Они (те, кто зарегистрирован не в России. — РБК) могут сказать, что не находятся под санкциями, все платежи в европейские депозитарии у них проходят, а то, что платежи не доходят до локальных инвесторов, для них неважно. Обязать их не получится, это должна быть добрая воля компаний, которые фактически работают в России. Но компании это делают на самом деле».

Представитель ЦБ подчеркивает, что наличие разных способов исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций позволяет российским компаниям «действовать с учетом потенциальных рисков и возможных неблагоприятных экономических последствий для своей деятельности». «Поэтому установление обязанности осуществлять исполнение обязательств по еврооблигациям только одним способом — путем размещения замещающих облигаций — представляется нецелесообразным», — указывают в Банке России.