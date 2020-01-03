Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

На открытии первых в 2020 году торгах валютой на Московской бирже рубль укрепился. Так, доллар во время открытия торгов 3 января упал на 19 копеек до отметки 61,79 руб. 30 декабря, в последний торговый день 2019 года, доллар на максимуме достигал отметки 62,08 рубля. Торги закрылись на отметке 61,98 рубля.

Биржевой курс евро на первых торгах, 3 января, упал на 46 копеек, до отметки 69 рублей. На закрытии торгов в прошлом году, 30 декабря, евро достигал на максимуме 69,56 рубля. Торговый день закрылся на отметке 69,46 рубля.

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