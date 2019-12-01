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Экономика ,  
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Набиуллина объяснила укрепление рубля
По мнению главы ЦБ, рост российской валюты объясняется притоком капитала. Ранее эксперты предположили, что к концу года рубль ослабит свои позиции
Эльвира Набиуллина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» отметила, что с начала этого года рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках. К доллару российская валюта с января выросла на 8,5%, к евро — почти на 11%.

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — цитирует главу ЦБ агентство «РИА Новости».

Она добавила, что в условиях санкций и постоянных дискуссий о новых ограничениях Банк России старается быть более осмотрительным и просчитывает в том числе рисковый сценарий. «Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть все время наготове», — сказала Набиуллина.

В начале января доллар стоил 69,47 руб., евро — 79,46 руб. В пятницу курс ЦБ составил 64,08 руб. за доллар, 70,55 руб. за единую европейскую валюту.

Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

В конце ноября эксперты, опрошенные РБК, спрогнозировали ослабление рубля к Новому году. По их мнению, доллар к 1 января будет стоит 64–65 руб. Исключением стали аналитики Сбербанка, которые предположили, что курс составит 67 руб. за доллар. Стратег банка по рынкам валют и процентных ставок объяснил это возможной продажей рисковых активов в случае повышения США тарифов на китайский импорт.

В свою очередь, аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай посчитал, что ослабление рубля будет связано с тем, что многие компании будут гасить внешний долг вместо рефинансирования. Все это спровоцирует покупки и отток долларов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Эльвира Набиуллина, российский рубль
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