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Финансы ,  
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб.
Евро на Московской бирже в пятницу подешевел более чем на 50 коп., курс доллара снизился примерно на 40 коп.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Валютные торги на Московской бирже проходят в пятницу под знаком укрепления рубля. К середине дня стоимость евро впервые более чем за полтора года опустилась ниже 69 руб. На минимуме курс евро опустился до 68,796 руб., что более чем на 61 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз ниже отметки 69 руб. курс евро падал 1 марта 2018 года.

Одновременно с этим курс доллара на Московской бирже приблизился к отметке 62 руб. На минимуме стоимость доллара опустилась до 62,015 руб., что на 39 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дешевле 62 руб. доллар на Московской бирже стоил в июле 2018 года.

«Помимо благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках российскую валюту поддерживают налоговый период и возобновившийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки», — пояснил РБК аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

О влиянии на курсы валют фактора подготовки экспортеров к налоговым выплатам говорит и ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Компании готовятся к налоговым выплатам в условиях снижения ликвидности на рынке. Нерезиденты сворачивают свои операции перед рождественскими праздниками. Соответственно, создается излишний навес предложения валюты. Данная ситуация может сохраниться и на предстоящей неделе, так как участие зарубежных спекулянтов в торгах будет минимальным», — полагает эксперт.

По словам Кочеткова, вероятность ощутимого ослабления рубля к концу года становится все меньше и меньше. В свою очередь, Дроздов полагает, что еще до конца года курс доллара может опуститься до 61,7 руб., а в первом квартале 2020 года вплотную приблизится к уровню 61 руб.

В 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 62,032 руб., курс евро — 68,835 руб.

Авторы: Евгений Калюков, Татьяна Ломская
Теги: курсы валют, Московская биржа
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