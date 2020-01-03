Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

В 2020 году рынок нефти выглядит сбалансированным: с одной стороны, страны ОПЕК+ решили сократить добычу намного больше, чем ожидал рынок, с другой стороны, на фоне решения США и Китая прекратить торговую войну, прирост спроса может составить не 1 млн барр. в сутки, а 1,2–1,4 млн барр., говорит аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. Рост цен будет ограничивать увеличение добычи в США, Бразилии и Норвегии, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперты назвали несколько рисков, которые могут привести к падению нефтяных цен:

Ключевым событием года будет практическая реализация заявленной отмены торговой войны между Китаем и США, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Отношения двух крупнейших экономик прямо влияют на спрос на энергоресурсы, и продолжение торговой войны приведет к падению цен.

Другой риск — победа демократов на президентских выборах в США: практически все кандидаты заявляют, что восстановят ядерное соглашение с Ираном, а это означает свободу от санкций для иранской нефти и возможность для страны увеличить экспорт на 1,5 млн барр. в сутки, говорит Карен Костанян. В этом случае цены будут зависеть от решений стран — участниц ОПЕК+: смогут ли они оперативно договориться о новом сокращении добычи. Правда, выборы президента только в ноябре, инаугурация в декабре, а значит, этот риск скорее относится к 2021 году, оговаривается Костанян.

Еще один риск — решение инвесторов зафиксировать прибыль на перегретом американском фондовом рынке и переложиться из рисковых активов (нефтяные фьючерсы, валюта развивающихся стран и т.д.) в защитные, говорит Борисов. Американский рынок «перекуплен», активы подорожали, значит, в следующем году может наступить коррекция, объясняет он.

Наконец, цены на нефть может обрушить решение стран — участниц ОПЕК+ не продлевать сделку. Но это крайне маловероятный сценарий: в итоге на рынок вернется 2,2 млн барр. нефти, и цены могут упасть, так что сделку почти наверняка продлят, заключает Костанян.

Что это значит для экономики и граждан

Во-первых, в случае сохранения цен на нефть на прежнем уровне велика вероятность стабилизации и курса рубля. В конце 2017 года правительство формально «отвязало» рубль от цены на нефть: размер нефтяных доходов бюджета ограничили ценой в $40 за баррель, которую решено было индексировать, а на остальные деньги покупать валюту для Фонда национального благосостояния.

Тем не менее, например, в 2019 году рубль по-прежнему следовал за нефтяными котировками: баррель Brent подорожал на 4,13%, а российская валюта укрепилась к доллару на 4,14%, подсчитывали аналитики Refinitiv.

Главный вопрос: поможет ли бюджетное правило сохранить стабильный курс рубля в случае падения цен на нефть ниже $50 в течение длительного времени, говорит Денис Борисов. Летом, когда нефть подешевела на 5%, аналитики Сбербанка назвали падение котировок ниже $50 за баррель главным риском для рубля. По словам Борисова, важна скорость падения нефти: на валютном рынке много нерезидентов, и, если они начнут быстро распродавать активы, рубль может и не удержаться.

Сохранение доходов нефтяных компаний. Нефтяники защищены от падения нефтяных котировок налоговой системой, благодаря которой больше 50% их выручки идет в бюджет. За нефтяников волноваться не надо, сказал РБК глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы работаем с рисками каждый день. и мировая цена на нефть на нас не влияет, на нас влияет внутреннее регулирование», — объяснил глава самой большой нефтяной компании страны. Текущая конъюнктура для компаний крайне благоприятная: свободный денежный поток нефтяного сектора в долларах в 2019 году выше, чем десять лет назад, хотя цены ниже примерно на $10 за баррель, соглашается аналитик IHS Markit Максим Нечаев.

Стабилизация цен на топливо. После взлета цен на бензин в 2018 году правительство придумало механизм, как избежать этого в будущем. Цены на топливо взлетели из-за роста цен на нефть и слабого рубля, так что государство решило делиться с нефтяниками доходами от дорогой нефти, перечисляя их в виде субсидии для сдерживания цен на бензин. В 2019 году придуманный механизм (демпфирующий акциз) работал со сбоями, так что летом правительство решило его переделать. Министр энергетики Александр Новак заверил РБК, что демпфер работает безотказно уже сейчас и в следующем году цены на топливо не вырастут выше инфляции, несмотря ни на какие изменения нефтяных котировок. Но сохранение цен на нефть на уровне 2019 года — дополнительная гарантия для российского топливного рынка.