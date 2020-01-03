Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Три человека погибли из-за ДТП в Братске Общество, 10:29 Пелоси назвала провокацией убийство иранского генерала Сулеймани Политика, 10:27 Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов Финансы, 10:21 СМИ узнали об остановке поставок российской нефти в Белоруссию Экономика, 10:09 Кого мы потеряли в 2019 году Общество, 10:06  Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 09:59 МИД Ирана вызвало швейцарского посла из-за убийства Сулеймани Политика, 09:45 Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани Политика, 09:30 Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль Экономика, 09:03 NI поставил российскую морскую пехоту на второе место после американской Политика, 08:42 Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Общество, 08:09 В Минобороны назвали место проведения боевых пусков ракет С-400 Технологии и медиа, 07:53 В реанимацию доставили упавшего в Москву-реку около Кремля мужчину Общество, 07:17 Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма Политика, 07:13
Экономика ,  
0 
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Цены на нефть в следующем году сохранятся на уровне 2019 года — около $60 за баррель, считают нефтяники и эксперты. Это означает стабильный рубль и цены на бензин. Помешать могут выборы в США и отношения страны с Китаем
BRENT BR-2.20 $68,39 -0,42%
Евро/Рубль EUR/RUB ₽69,310 -0,22% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽62,093 +0,17% Купить
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Как изменятся цены на нефть в 2020 году

Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты. По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, диапазон цен составит $55–65 за баррель Brent, по оценке Bank of America Merrill Lynch — $60, но в первом полугодии на пике спроса стоимость может вырасти до $70 за баррель. Fitch прогнозирует $62,5 за баррель, EY — $50–60 за баррель.

Таким образом, цены на нефть сохранятся на уровне 2019 года, когда Brent в среднем стоила $63,7 за баррель.

На торгах в пятницу, 3 января, цена нефти марки Brent подскочила более чем на 3% до отметки $68,25 за баррель. Нефть выросла на новостях о гибели иранского генерала Касема Сулеймани из-за авиационного удара США в Ираке.

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»
Бизнес

В 2020 году рынок нефти выглядит сбалансированным: с одной стороны, страны ОПЕК+ решили сократить добычу намного больше, чем ожидал рынок, с другой стороны, на фоне решения США и Китая прекратить торговую войну, прирост спроса может составить не 1 млн барр. в сутки, а 1,2–1,4 млн барр., говорит аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. Рост цен будет ограничивать увеличение добычи в США, Бразилии и Норвегии, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперты назвали несколько рисков, которые могут привести к падению нефтяных цен:

  • Ключевым событием года будет практическая реализация заявленной отмены торговой войны между Китаем и США, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Отношения двух крупнейших экономик прямо влияют на спрос на энергоресурсы, и продолжение торговой войны приведет к падению цен.
  • Другой риск — победа демократов на президентских выборах в США: практически все кандидаты заявляют, что восстановят ядерное соглашение с Ираном, а это означает свободу от санкций для иранской нефти и возможность для страны увеличить экспорт на 1,5 млн барр. в сутки, говорит Карен Костанян. В этом случае цены будут зависеть от решений стран — участниц ОПЕК+: смогут ли они оперативно договориться о новом сокращении добычи. Правда, выборы президента только в ноябре, инаугурация в декабре, а значит, этот риск скорее относится к 2021 году, оговаривается Костанян.
  • Еще один риск — решение инвесторов зафиксировать прибыль на перегретом американском фондовом рынке и переложиться из рисковых активов (нефтяные фьючерсы, валюта развивающихся стран и т.д.) в защитные, говорит Борисов. Американский рынок «перекуплен», активы подорожали, значит, в следующем году может наступить коррекция, объясняет он.
  • Наконец, цены на нефть может обрушить решение стран — участниц ОПЕК+ не продлевать сделку. Но это крайне маловероятный сценарий: в итоге на рынок вернется 2,2 млн барр. нефти, и цены могут упасть, так что сделку почти наверняка продлят, заключает Костанян.

Что это значит для экономики и граждан

Во-первых, в случае сохранения цен на нефть на прежнем уровне велика вероятность стабилизации и курса рубля. В конце 2017 года правительство формально «отвязало» рубль от цены на нефть: размер нефтяных доходов бюджета ограничили ценой в $40 за баррель, которую решено было индексировать, а на остальные деньги покупать валюту для Фонда национального благосостояния.

Тем не менее, например, в 2019 году рубль по-прежнему следовал за нефтяными котировками: баррель Brent подорожал на 4,13%, а российская валюта укрепилась к доллару на 4,14%, подсчитывали аналитики Refinitiv.

Главный вопрос: поможет ли бюджетное правило сохранить стабильный курс рубля в случае падения цен на нефть ниже $50 в течение длительного времени, говорит Денис Борисов. Летом, когда нефть подешевела на 5%, аналитики Сбербанка назвали падение котировок ниже $50 за баррель главным риском для рубля. По словам Борисова, важна скорость падения нефти: на валютном рынке много нерезидентов, и, если они начнут быстро распродавать активы, рубль может и не удержаться.

Аналитики назвали нефть главным фактором риска для рубля
Финансы

Сохранение доходов нефтяных компаний. Нефтяники защищены от падения нефтяных котировок налоговой системой, благодаря которой больше 50% их выручки идет в бюджет. За нефтяников волноваться не надо, сказал РБК глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы работаем с рисками каждый день. и мировая цена на нефть на нас не влияет, на нас влияет внутреннее регулирование», — объяснил глава самой большой нефтяной компании страны. Текущая конъюнктура для компаний крайне благоприятная: свободный денежный поток нефтяного сектора в долларах в 2019 году выше, чем десять лет назад, хотя цены ниже примерно на $10 за баррель, соглашается аналитик IHS Markit Максим Нечаев.

Стабилизация цен на топливо. После взлета цен на бензин в 2018 году правительство придумало механизм, как избежать этого в будущем. Цены на топливо взлетели из-за роста цен на нефть и слабого рубля, так что государство решило делиться с нефтяниками доходами от дорогой нефти, перечисляя их в виде субсидии для сдерживания цен на бензин. В 2019 году придуманный механизм (демпфирующий акциз) работал со сбоями, так что летом правительство решило его переделать. Министр энергетики Александр Новак заверил РБК, что демпфер работает безотказно уже сейчас и в следующем году цены на топливо не вырастут выше инфляции, несмотря ни на какие изменения нефтяных котировок. Но сохранение цен на нефть на уровне 2019 года — дополнительная гарантия для российского топливного рынка.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на нефть, курс рубля
Материалы по теме
Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов
Политика
Цены на нефть показали рекордный рост с начала года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter