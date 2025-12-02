Орешкин назвал «скрытые» факторы влияния на рубль
В условиях трансформации российской экономики и валютного рынка появились новые факторы, влияющие на курс рубля, которые мало учитываются в прогнозах Банка России и правительства, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент РБК. Чиновник выделил несколько тенденций со стороны экспорта, импорта и финансового счета.
«У нас работает бюджетное правило. Нефть падает [в цене], это не так сильно уже влияет с точки зрения потоков на валютный рынок. Ненефтегазовый экспорт после провала серьезного [2022 года] показывает положительную динамику, поэтому здесь потоки валюты на рынок увеличиваются. У нас появилась новая статья экспорта. Статья экспорта, которую мы не очень хорошо оцениваем. Это майнинг криптовалюты. Это уже значительные суммы, которые, по сути, скрытый экспорт — можно же криптовалютой оплатить сейчас импорт, это то предложение, которое тоже влияет на валютный рынок. Это то, что нам нужно тоже учитывать в платежном балансе», — отметил Орешкин.
По его словам, параллельно правительство «принимает большое количество решений, ограничивающих импорт» и оказывающих поддержку рублю, а «потом начинает критиковать курс».
«Приняли решение по повышению утильсбора — у нас импорт автомобилей серьезно упал. Объем потребности валюты в этом направлении снизился. Значит, более крепкий рубль относительно базового сценария. Не только автомобили, но и целый ряд отраслей, которые сопряжены с принятием определенных решений, которые ведут как раз к тому, что спрос на валюту падает», — привел пример Орешкин. Он также отметил, что на укрепление рубля может влиять обеление российской экономики.
«Абсолютно правильные, объективные процессы обеления экономики, борьба с серым импортом. Надо понимать, что одно из косвенных последствий этих действий — это не только увеличение налоговых поступлений и выравнивание конкурентных условий в экономике, но и снижение спроса на валюту и укрепление курса», — сказал Орешкин.
Со стороны финансового счета, по словам чиновника, в пользу крепкого рубля работает то, что российские компании уже заместили внешний долг внутренними заимствованиями, а значит, больше не несут такой платежной нагрузки в валюте.
«У нас одна из больших историй с 2022 года была замещение внешнего долга внутренним, с двойным эффектом на ослабление рубля. То есть, с одной стороны, у нас покупалась иностранная валюта для того, чтобы погашать долги, с другой, это финансировалось банковским кредитованием, что увеличивало еще в целом спрос и давало вторичный эффект с точки зрения валютного курса. У нас этот процесс закончился. Все долги основные, которые у нас были, за последние три года оказались выгашенными. И спрос на валюту с этой стороны серьезно снизился. Более того, все указывает на то, что сейчас пойдет обратный тренд. Где-то доступность иностранного финансирования станет больше (это необязательно традиционные инструменты финансового рынка), доступность шаг за шагом в связи с интересом инвесторов к нашему рынку через разные каналы будет потихонечку появляться. И понятно, что дифференциал ставок здесь будет продолжать играть существенную роль», — описал проблему Орешкин. Он также добавил, что «в сторону укрепления рубля» продолжают работать операции Банка России по продаже валюты и золота на внутреннем рынке, которые тот проводит для зеркалирования операций в рамках бюджетного правила.
«Картинка сильно изменилась. Это не тот анализ рынка, который был 3–4–5 лет назад. И преференции бизнесменов с точки зрения накопления капитала за границей — какие были до 2022 года и какие сейчас. Очень много факторов», — сказал Орешкин. По его словам, «стандартный подход» к оценке динамики национального курса уже не подходит.
«Одна из самых важных историй — разобраться, а что нам с импортом делать. Мы все хотим экспортировать, но никто не хочет импортировать, но так не бывает, экспорта без импорта не бывает. Президент, когда выступал на Питерском экономическом форуме, сказал, что здесь — и этим сейчас правительство занимается, — что нам нужна новая политика, мы должны определить те зоны импорта, которые мы будем серьезно наращивать. Потому что трудоинтенсивный импорт нам будет позволять высвобождать дефицитные трудовые ресурсы в экономике, совсем высокотехнологичный импорт будет позволять делать где-то модернизацию предприятий, где-то закрывать те «гэпы», которые у нас еще есть, и здесь мы должны идти на попытку стимулирования импорта. <…> Но если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах. Пока я этого от правительства не вижу», — констатировал Орешкин.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российский рубль «переукреплен» и для экономики равновесным курсом является диапазон 98–105 руб. за доллар.
