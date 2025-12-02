Первый зампред ВТБ предложил альтернативу плавающему курсу рубля

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил заменить механизм плавающего валютного курса рубля. По его словам, в новых макроэкономических реалиях альтернативой мог бы стать плавающий валютный коридор

Дмитрий Пьянов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пришло время признать то, что в России сложилась серьезная проблема с формированием курса рубля, актуальные в прошлом методики уже не работают, в результате чего публикуемый ЦБ курс воспринимается как «ненастоящий». Такое мнение высказал РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в комментарии к подготовленной им к форуму «Россия зовет» пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», где для изменения курса рубля используется метафора «безумные качели».

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий», — заявил Пьянов.

В пьесе Пьянова ситуация с формированием курса рубля описывается так:

Курс наш — безумные качели:

То семьдесят, то сто при нефти сорок.

Неактуальны ваши прошлые модели,

Узрите берега — спадет с рубля весь морок!

«Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. Все внешние торговые партнеры страны — Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?», — пояснил свою позицию Пьянов.

По его словам, возможной альтернативой мог бы стать «плавающий валютный коридор».

ЦБ отказался от режима валютного коридора для рубля осенью 2014 года и объявил о переходе к режиму плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля не является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика курса рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке.

Изначально официальные курсы доллара и евро к рублю определялись на основе валютных торгов на Мосбирже. Однако с 13 июня 2024 года биржевые торги долларом и евро были отменены из-за санкций на торговую площадку. С тех пор Банк России устанавливает официальные курсы рубля к этим валютам на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Официальный курс рубля к юаню продолжает устанавливаться на основе данных биржевых торгов.

Валютный коридор — один из методов контроля за курсом национальной валюты, заключающийся в определении ЦБ верхнего и нижнего его пределов. Эти пределы регулятор официально называет и не дает колебаниям курса выходить за них путем проведения валютных интервенций. С конца 1990-х годов и до ноября 2014 года ЦБ РФ осуществлял курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса. В том числе путем формирования валютного коридора, задавая границы изменений курса и проводя валютные интервенции, препятствующие чрезмерным колебаниям. При этом границы коридора регулярно сдвигались. В 2009 году ЦБ перешел к использованию механизма автоматической корректировки границ коридора в зависимости от объема совершаемых интервенций, а в октябре 2010 года объявил об отмене фиксированных границ. С октября 2010 года по 10 ноября 2014 года ЦБ осуществлял курсовую политику в рамках режима управляемого плавающего валютного курса. При этом ширина коридора задавалась плавающим операционным интервалом, границы которого корректировались в зависимости от объема совершенных валютных интервенций. С середины 2012 года ширина такого интервала составляла 7 рублей, а в августе 2014-го была увеличена до 9 рублей. В центральной части коридора выделялся «нейтральный» диапазон — когда курс рубля находился в его пределах, ЦБ не проводил валютных интервенций. По мере приближения курса к нижней или верхней границам ЦБ наращивал объемы покупок или продаж иностранной валюты, чтобы сгладить волатильность обменного курса. Корректировка границ операционного интервала осуществлялась автоматически при достижении накопленным объемом операций Банка России установленной величины.

Как регулируют свои валюты страны — партнеры России

Регулирование курса юаня осуществляется Народным банком Китая (People's Bank of China, PBOC) в рамках управляемого плавающего курса, который основан на рыночных механизмах спроса и предложения, но с сильным влиянием центрального банка. При этом юань привязан не к одной валюте, а к корзине валют (CFETS RMB Index, включающей USD, EUR, JPY и другие).

Курс формируется на межбанковском рынке (China Foreign Exchange Trade System, CFETS), где участвуют банки, корпорации и иностранные инвесторы. Однако PBOC активно вмешивается, чтобы сглаживать волатильность — на практике это ближе к «управляемому» курсу, чем к свободному плаванию.

В начале каждого торгового дня PBOC устанавливает референсный курс юаня, это «якорь», который определяет стартовую точку. В течение торгового дня курс может колебаться в ±2% от изначально установленного, в случае необходимости ЦБ Китая проводит интервенции, в том числе через государственные банки (например, Bank of China).

Управляемый плавающий курс используется и для ограничения колебаний курса индийской рупии. Резервный банк Индии также публикует референсный курс и при слишком сильных отклонениях в ходе торгов проводит валютные интервенции через госбанки, а также использует ограничения на производные инструменты.

Курсы дирхама ОАЭ (AED) и риала Саудовской Аравии (SAR) жестко привязаны к курсу доллара и практически не меняются по отношению к нему. В 2025 курс AED колебался в пределах 3,672–3,673 за доллар, курс SAR — 3,73–3,75 за доллар.