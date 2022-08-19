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Страховщики назвали условия создания новой перестраховочной компании

Страховщики готовы профинансировать создание новой перестраховочной компании на 15–20%. ЦБ обеспокоился созданием нового игрока в этой сфере после ухода западных фирм и на фоне угрозы санкций по перестрахованию перевозок нефти
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Страховые компании готовы участвовать в создании национального перестраховщика, необходимость в котором возникла из-за санкций, но профинансировать его смогут не более чем на 20%, следует из выступления вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Эллы Платоновой во время обсуждения доклада ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

«Мы опросили рынок по поводу возможности и готовности участия в создании такого конкурентного перестраховщика <...>. Небольшая готовность у большей массы, но определенные компании готовы поучаствовать в [создании] такой компании с определенными условиями. Все сошлись в том, что такая компания должна быть с уставным капиталом не менее 70 млрд руб. При этом пополнение уставного капитала должно быть этапным — 15–20% могло бы быть оплачено страховыми компаниями», — сказала Платонова. В пресс-службе ВСС уточнили РБК, что остальной капитал может быть покрыт гарантией ЦБ.

Зачем это нужно

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. В России уже существует Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая является «дочкой» ЦБ. Она была создана в 2016 году — в первую очередь для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках. До 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке — на конец 2021 года там было размещено 75% рисков, подлежащих перестрахованию.

После начала специальной военной операции России на Украине из России ушли или ограничили свою работу в стране ряд зарубежных страховых компаний, в том числе швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson. В результате, как выяснил Reuters, РНПК стала основным перестраховщиком для российских судов. Кроме того, в начале июня ЕС ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. СМИ писали, что к санкциям может подключиться и Великобритания, где базируются основные игроки страхового рынка в этой сфере (отсутствие страховки могло стать барьером для транспортировки российской нефти). Но в начале августа Financial Times сообщила, что Лондон решил отложить введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

В марте Великобритания также ввела запрет на оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Аналогичные меры ввел и ЕС. Летом Лондон, впрочем, ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним, связанных с Россией.

Вопрос о создании новой перестраховочной структуры в начале августа регулятор поднял в своем докладе: перестраховочный рынок недружественных стран оказался закрыт, а у РНПК не хватает ресурсов на его покрытие, следовало из документа. С весны 2022 года российские страховые компании по закону должны передавать в РНПК 50% рисков, до этого — всего 10%. В июне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что РНПК фактически обеспечивает 98% емкости перестрахования, что «не нравится регулятору». В марте 2022 года ЦБ пришлось увеличить объявленный капитал РНПК с 71 млрд до 300 млрд руб. В конце марта директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына сообщила, что на текущий момент гарантированный Банком России капитал РНПК и вовсе составляет 750 млрд руб.

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Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов
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Фото:Leon Neal / Getty Images

Что обсуждают страховщики и ЦБ

Как уточнила Платонова, по словам самих страховщиков, эти 15-20% финансирования капитала новой компании «они могли бы осилить» в том случае, если «Банк России предусмотрит исключение долей участия в новой перестраховочной компании из состава их активов». По требованиям к финансовой устойчивости активы в виде вложений в капитал других вновь создаваемых юридических лиц не включаются в расчет платежеспособности, объяснил представитель ВСС: «Поэтому одним из важных условий, которое бы мотивировало страховщиков к возможному участию в капитале новой компании, является исключение таких вложений из активов, которые признаются равными нулю для целей платежеспособности».

Платонова и представитель ВСС не раскрыли, кто из страховых компаний готов поддержать создание новой перестраховочной компании. ВСС уточнил, что эти предложения не являются консолидированной позицией рынка, а принадлежат нескольким участникам, которые принципиально не возразили против инициативы создания конкурентного перестраховщика.

Некоторые страховщики, добавили в союзе, целесообразности в создании такой компании не видят, а в качестве альтернативы предлагают изменить подход к учету собственного удержания (максимальная сумма выплаты при наступлении страхового случая) у компаний с лицензией на входящее перестрахование (такие договоры позволяют страховщику принимать на себя обязательства по выплатам от другого страховщика). По сути, речь идет о том, что уже существующие частные компании смогут брать на себя роль перестраховщиков активнее, если получат послабления по этому направлению.

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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Банк России как возможное решение также рассматривает секьюритизацию перестрахования, то есть выпуск страховщиками катастрофических облигаций, выплаты по которым зависят от реализованных убытков по страховому портфелю, говорилось в докладе. РБК направил запрос в крупные страховые компании и в ЦБ.

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