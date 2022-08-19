Страховщики назвали условия создания новой перестраховочной компании

Страховщики готовы профинансировать создание новой перестраховочной компании на 15–20%. ЦБ обеспокоился созданием нового игрока в этой сфере после ухода западных фирм и на фоне угрозы санкций по перестрахованию перевозок нефти

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Страховые компании готовы участвовать в создании национального перестраховщика, необходимость в котором возникла из-за санкций, но профинансировать его смогут не более чем на 20%, следует из выступления вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Эллы Платоновой во время обсуждения доклада ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

«Мы опросили рынок по поводу возможности и готовности участия в создании такого конкурентного перестраховщика <...>. Небольшая готовность у большей массы, но определенные компании готовы поучаствовать в [создании] такой компании с определенными условиями. Все сошлись в том, что такая компания должна быть с уставным капиталом не менее 70 млрд руб. При этом пополнение уставного капитала должно быть этапным — 15–20% могло бы быть оплачено страховыми компаниями», — сказала Платонова. В пресс-службе ВСС уточнили РБК, что остальной капитал может быть покрыт гарантией ЦБ.

Зачем это нужно

Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. В России уже существует Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая является «дочкой» ЦБ. Она была создана в 2016 году — в первую очередь для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках. До 2022 года российские страховщики в основном все равно размещали свои риски на международном рынке — на конец 2021 года там было размещено 75% рисков, подлежащих перестрахованию.

После начала специальной военной операции России на Украине из России ушли или ограничили свою работу в стране ряд зарубежных страховых компаний, в том числе швейцарские Zurich Insurance Group, Swiss Re, немецкие Allianz, Munich Re, британо-американская Willis Towers Watson. В результате, как выяснил Reuters, РНПК стала основным перестраховщиком для российских судов. Кроме того, в начале июня ЕС ввел запрет страхования и перестрахования морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. СМИ писали, что к санкциям может подключиться и Великобритания, где базируются основные игроки страхового рынка в этой сфере (отсутствие страховки могло стать барьером для транспортировки российской нефти). Но в начале августа Financial Times сообщила, что Лондон решил отложить введение запрета на страхование судов с российской нефтью, если они направляются в третьи страны.

В марте Великобритания также ввела запрет на оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении российских самолетов и аннулировала выданные полисы. Аналогичные меры ввел и ЕС. Летом Лондон, впрочем, ослабил эти ограничения и разрешил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию самолетов, судов, газотурбинных авиационных двигателей и компонентов к ним, связанных с Россией.

Вопрос о создании новой перестраховочной структуры в начале августа регулятор поднял в своем докладе: перестраховочный рынок недружественных стран оказался закрыт, а у РНПК не хватает ресурсов на его покрытие, следовало из документа. С весны 2022 года российские страховые компании по закону должны передавать в РНПК 50% рисков, до этого — всего 10%. В июне первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что РНПК фактически обеспечивает 98% емкости перестрахования, что «не нравится регулятору». В марте 2022 года ЦБ пришлось увеличить объявленный капитал РНПК с 71 млрд до 300 млрд руб. В конце марта директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына сообщила, что на текущий момент гарантированный Банком России капитал РНПК и вовсе составляет 750 млрд руб.

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Что обсуждают страховщики и ЦБ

Как уточнила Платонова, по словам самих страховщиков, эти 15-20% финансирования капитала новой компании «они могли бы осилить» в том случае, если «Банк России предусмотрит исключение долей участия в новой перестраховочной компании из состава их активов». По требованиям к финансовой устойчивости активы в виде вложений в капитал других вновь создаваемых юридических лиц не включаются в расчет платежеспособности, объяснил представитель ВСС: «Поэтому одним из важных условий, которое бы мотивировало страховщиков к возможному участию в капитале новой компании, является исключение таких вложений из активов, которые признаются равными нулю для целей платежеспособности».

Платонова и представитель ВСС не раскрыли, кто из страховых компаний готов поддержать создание новой перестраховочной компании. ВСС уточнил, что эти предложения не являются консолидированной позицией рынка, а принадлежат нескольким участникам, которые принципиально не возразили против инициативы создания конкурентного перестраховщика.

Некоторые страховщики, добавили в союзе, целесообразности в создании такой компании не видят, а в качестве альтернативы предлагают изменить подход к учету собственного удержания (максимальная сумма выплаты при наступлении страхового случая) у компаний с лицензией на входящее перестрахование (такие договоры позволяют страховщику принимать на себя обязательства по выплатам от другого страховщика). По сути, речь идет о том, что уже существующие частные компании смогут брать на себя роль перестраховщиков активнее, если получат послабления по этому направлению.

Банк России как возможное решение также рассматривает секьюритизацию перестрахования, то есть выпуск страховщиками катастрофических облигаций, выплаты по которым зависят от реализованных убытков по страховому портфелю, говорилось в докладе. РБК направил запрос в крупные страховые компании и в ЦБ.