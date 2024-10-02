ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной карты

ВТБ перестал оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк назвал ограничение временным и объяснил необходимость их введения ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Схожие правила есть и у других банков, но не у всех

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на оформление более одной кредитной карты на клиента. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.

«На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — сказал представитель банка. Он добавил, что временные изменения не коснутся тех клиентов, которые уже используют более одной кредитной карты.

В последнее время Банк России усиливает меры для борьбы с перегревом в кредитовании, в первую очередь за счет ограничений для выдачи кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Это происходит на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и роста ставок по кредитным продуктам. В сентябре Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку до 19% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила и ее дальнейшего повышения в октябре.

Как выдают кредитные карты другие банки

Сбербанк позволяет оформить только одну кредитную карту, указано на официальном сайте кредитной организации.

В Т-банке можно открыть только одну кредитную карту одной программы лояльности, сказал РБК представитель клиентской поддержки банка. Он добавил, что при этом есть вероятность открытия второй кредитной карты с другой программой лояльности, однако ее одобрение зависит от множества факторов.

ОТП Банк тоже оформляет только одну кредитную карту. «ОТП Банк — банк с достаточно консервативной риск-политикой, поэтому мы сознательно не пользовались возможностью наращивать долю рынка за счет кредитования наиболее высокорискованных сегментов и придерживались политики оформления не более одной кредитной карты на каждого клиента», — объяснил директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергей Ходинский. Он добавил, что такой подход направлен на обеспечение финансовой стабильности клиентов и улучшение общего качества обслуживания, потому что в этом случае клиент избегает путаницы с датами платежей и состоянием задолженности по разным продуктам, лучше понимает тарифную политику и имеет высокий шанс на увеличение кредитного лимита.

В Альфа-банке можно оформить одну или две кредитные карты, сказал РБК представитель кредитной организации.

Представитель МТС-банка пояснил, что при определенных условиях у клиента может быть одновременно больше одной кредитной карты. Банк «не планирует изменять действующие ограничения на количество кредитных карт, оформленных на одного клиента», добавил он.

В банке «Уралсиб» действует лимит в две кредитные карты на одного клиента, кредитная организация не планирует его менять, сказал представитель «Уралсиба».

Банк «Зенит» оформляет более одной кредитной карты, если позволяет расчет лимита на основе анализа кредитоспособности заемщика, говорит заместитель директора продуктовой лаборатории банка Михаил Воронько. Он добавил, что вводить ограничения банк не планирует.

Почему ВТБ ограничил число кредитных карт

Ограничения на число оформленных кредитных карт для одного клиента — следствие ужесточения требований регулятора по соблюдению ПДН с целью борьбы с закредитованностью населения, считает Ходинский. ЦБ на четвертый квартал текущего года установил для всех банков более строгие макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эти ограничения применяются с 2023 года и контролируют долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах. Теперь на потребкредиты клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%.

На кредитные карты, как и на обычные потребительские кредиты, действуют макропруденциальные лимиты и надбавки к риск-весам, но они распространяются на вновь оформляемые карты, а также на карты, по которым увеличивают лимит кредитования, никак не ограничивая при этом выдачи средств по ранее оформленным картам с невыбранными лимитами, объясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Ограничительные меры воздействуют на сегмент кредитных карт с лагами и не в полную силу, но все же имеют некоторый эффект, который банки не могут не учитывать», — добавляет эксперт.

Ужесточение ДКП увеличивает процентные риски банков в грейс-период по кредитным картам (когда погашение долга возможно без уплаты процентов), называет еще одну возможную причину отказа от выдачи второй карты эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «В последние годы банки «соревновались» в готовности предоставить клиентам максимальный грейс-период. В 2022 году беспроцентный период по отдельным кредитным картам ВТБ был увеличен до 200 дней. Потенциальные маркетинговые преимущества от привлечения клиентов на кредитные карты, к которым относятся удержание и развитие клиентской базы, не компенсируют процентных рисков банков», — считает Миронюк.

Беликов в целом обращает внимание на то, что выдача второй кредитки одному и тому же клиенту одним и тем же банком имеет сомнительный экономический смысл, поскольку проще отрегулировать лимит по ранее выданной карте, чем оформлять новую. Прямой необходимости в дополнительных картах нет, так как общий кредитный лимит фиксирован и может быть расширен в рамках одной карты, соглашается Миронюк.