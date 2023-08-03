Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по МСФО

Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за второй квартал 2023 года составила 380,3 млрд руб., следует из сообщения банка, поступившего в РБК. Это рекордная прибыль в истории банка. Ранее банк отчитался о рекордной прибыли по стандартам РСБУ.

Рентабельность капитала (ROE) составила 25,5%, собственные средства банка — 5,9 трлн руб. Группа приводит отчетность в сокращенном виде, без раскрытия основных показателей за аналогичные периоды кризисного 2022 года.

«Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб. Средства клиентов также растут высокими темпами — рост за квартал составил 9,2%», — заявил президент и председатель правления банка Герман Греф.

По его словам, с учетом результатов первого квартала чистая прибыль банка за первое полугодие достигла 737,5 млрд руб.

Согласно отчетности банка, ипотечный портфель вырос на 8,1% во втором квартале 2023 года, или на 13,2% с начала года, и превысил 8,5 трлн руб. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 п.п. за второй квартал 2023 года, до 54,9%. Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во втором квартале 2023 года, или на 8,1% с начала года, и составил 3,8 трлн руб.

Также «Сбер» сообщил, что количество активных клиентов банка превысило 107 млн, а ежемесячное число пользователей сервиса «СбербанкОнлайн» — 80 млн человек. Ежедневно им пользуются 41,3 млн клиентов банка.

Операционные расходы группы составили 216,3 млрд руб. во втором квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году. За первое полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 млрд руб.