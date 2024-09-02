Россияне на четверть увеличили вложения в фондовый рынок

Мосбиржа зафиксировала рост чистого притока средств частных инвесторов в акции и биржевые фонды, а также в облигации. Основной приток генерировали фонды и бонды на фоне высоких ставок, объясняют эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В январе—июле 2024 года чистый приток (приток минус отток) денежных средств физических лиц в торгующиеся на Московской бирже акции и биржевые ПИФы составил 159 млрд руб., в облигации — 485 млрд руб., говорится в презентации управляющего директора площадки Владимира Крекотеня.

Оба показателя — и притоки в акции с фондами, и притоки в облигации — выше, чем в 2023 году, следует из приведенных топ-менеджером данных. Так, в январе—июле прошлого года чистый приток средств инвесторов в акции и БПИФы составлял 114 млрд руб., в облигации — 371 млрд руб. То есть год к году показатели выросли на 28% и 23,5% соответственно.

Одновременно с ростом вложений частных инвесторов в инструменты фондового рынка растет и количество инвесторов: по итогам июля было зарегистрировано 32,8 млн брокерских счетов против 29,7 млн по итогам 2023 года. Впрочем, основная масса граждан практически не участвует в торгах, следует из презентации Крекотеня. Так, 7,8 млн клиентов биржи совершают хотя бы одну сделку раз в год, 4 млн — хотя бы раз в месяц, 1,3 млн — раз в день. Но все три показателя активности инвесторов выросли за семь месяцев 2024-го.

Почему частные инвесторы стали больше инвестировать

Увеличение активности инвесторов на фондовом рынке произошло на фоне укрепления рубля и увеличения доходности на денежном рынке в первом полугодии 2024 года, объясняет старший инвестиционный консультант «Финама» Сергей Давыдов.

Приток по статье «акции и БПИФ» как раз в большей степени обеспечили фонды, полагает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. «Текущие высокие ставки, безусловно, перетягивают [в фонды] часть даже того капитала, который изначально планировал аллоцироваться в акции», — отмечает он.

Из-за роста ключевой ставки Банка России (с июля 2023 года она увеличилась с 7,5 до 18%) фонды денежного рынка второй год подряд являются одной из популярных стратегий на российском рынке. По данным InvestFunds, совокупный приток (денег физлиц и юрлиц) в такие инструменты в январе—июле 2024 года составил 146 млрд руб., из них почти половина (62,7 млрд руб.) пришло в фонды в июле 2024 года, когда ЦБ впервые в этом году повысил ключевую ставку — с 16 до 18% годовых.

Фонды денежного рынка все равно выступают подпиткой для акций, считает Петров: «Когда рынок акций снижается, мы начинаем видеть пока незначительные, но оттоки в пользу рынка акций». Если рынок акций продолжит снижаться, достигнув привлекательных уровней, возможен переток капитала с денежного рынка в акции, согласен Давыдов.

Начавшийся во втором полугодии 2023 года рост ставок повлиял и на интерес инвесторов к облигациям, говорит персональный брокер инвестбанка «Синара» Артем Колбасин.

«Помимо этого, доходы высокодоходных групп людей растут быстрее, и инфляция на их потреблении сказывается меньше — соответственно, они могут больше сберегать. Заметно выросшие ставки доходностей по инструментам денежного рынка и облигациям стимулируют приток средств», — продолжает эксперт.

Чистый интерес инвесторов к российским акциям, напротив, снижался, и в этом сегменте наблюдался умеренный отток, говорит Колбасин. Весной 2024 года (в марте и апреле) ЦБ впервые с ноября 2022 года зафиксировал два подряд месяца нетто-продаж акций со стороны физических лиц, следует из обзоров рисков финансовых рынков регулятора. К нетто-покупкам розница вернулась только в мае, но их объемы были меньше среднемесячных показателей 2023 года, следует из обзоров ЦБ. Наиболее благоприятным для российских акций стал июль: в этом месяце граждане приобрели акций на 14,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в июне.

«Для наращивания позиций в акции требуется как минимум ожидаемое в обозримой перспективе смягчение ДКП либо ослабление рубля», — считает Колбасин. Но после недавнего падения индекса привлекательность инвестиций в акции для инвесторов с длинным горизонтом сильно выросла, обращает внимание эксперт.

Среди факторов, влияющих на приток средств населения, стоит упомянуть и про ограниченность инвестиционных возможностей россиян, говорит Колбасин. «Выводить средства за рубеж все сложнее, а внутри страны не так много возможностей для инвестирования: например, недвижимость уже сильно подорожала и не так доступна с точки зрения порога входа», — отмечает эксперт.

Почему облигации обгоняют акции

Несмотря на то что в торгах акциями доля частных инвесторов существенно больше, чем в торгах бондами (75% против 22%), облигации традиционно занимают большую долю в портфелях частных инвесторов и генерируют больший приток средств. На этот тренд ранее обращал внимание и директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Подводя итоги в прошлом году, он сообщал о семикратном превышении чистого притока денег физлиц в бонды по сравнению с акциями.

«Долговой рынок сам по себе имеет значительный объем — объем находящихся в обращении ОФЗ и корпоративных облигаций около 48 трлн руб., поэтому даже небольшая доля, приходящаяся на физлиц, в абсолютном выражении достаточно велика», — объясняет Колбасин. Облигации привлекательны тем, что они дают понятный и предсказуемый денежный поток, и, если не реализуются кредитные риски, при погашении инвестор получит номинал, добавляет он.

Среди облигационных трендов 2024 года собеседники РБК выделяют рост интереса инвесторов к бумагам с плавающим купоном (купон меняется в зависимости от роста/снижения ключевой ставки ЦБ или RUONIA). «В условиях неопределенности дальнейшей траектории ключевой ставки [эти бумаги] являются наиболее предпочтительным вариантом из представленных на рынке», — констатирует Колбасин.

На втором месте по популярности у частных инвесторов — замещающие облигации, говорит Петров. У начинающих инвесторов на фоне роста доходов и повышенных инфляционных ожиданий остаются популярными ОФЗ, добавляет Давыдов. Можно отметить существенное сокращение интереса к валютным бумагам, продолжает Колбасин: «Связано это в первую очередь с относительной стабилизацией валютного курса и существенным превышением ставок в сегменте рублевых бумаг над валютными, что оттянуло на себя внимание игроков».